У хворого на COVID-19 Порошенка погіршився стан здоров'я

Стан хворого на COVID-19 колишнього президента України, а нині лідера політсили "Євросолідарність" Петра Порошенка, погіршився. Про це ввечері вівторка, 6 жовтня, розповіла дружина політика Марина Порошенко в інтерв'ю на YouTube-каналі Яніни Соколової.

Говорячи про свого чоловіка, Марина Порошенко сказала: "У нього двостороннє запалення легень. Він перебуває в лікарні. Він отримує там комплекс лікування. На жаль, в нього зараз погіршився стан крови - вона дуже густа - і навіть лікарі не можуть взяти аналіз, щоб проконтролювати його стан здоров'я".

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заразився коронавірусом. 3 жовтня Порошенка госпіталізували до однієї з лікарень Києва.

Як повідомлялося, в Україні останнім часом спостерігається стрімке зростання випадків захворювання коронавірус. Упродовж останніх тижнів ледь не щодня лікарі підтверджують нові рекордні показники щодо числа заражених коронавірусом та померлих пацієнтів, у яких підтвердили COVID-19.

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