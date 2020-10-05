 У хворого на COVID-19 Порошенка погіршився стан здоров′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

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Новини

У хворого на COVID-19 Порошенка погіршився стан здоров'я

У зараженого коронавірусом колишнього президента України Петра Порошенка двостороннє запалення легенів і вкрай густа кров. Про це розповіла його дружина Марина Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко (фото з архіву)

Стан хворого на COVID-19 колишнього президента України, а нині лідера політсили "Євросолідарність" Петра Порошенка, погіршився. Про це ввечері вівторка, 6 жовтня, розповіла дружина політика Марина Порошенко в інтерв'ю на YouTube-каналі Яніни Соколової.

Говорячи про свого чоловіка, Марина Порошенко сказала: "У нього двостороннє запалення легень. Він перебуває в лікарні. Він отримує там комплекс лікування. На жаль, в нього зараз погіршився стан крови - вона дуже густа - і навіть лікарі не можуть взяти аналіз, щоб проконтролювати його стан здоров'я".

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заразився коронавірусом. 3 жовтня Порошенка госпіталізували до однієї з лікарень Києва.

Як повідомлялося, в Україні останнім часом спостерігається стрімке зростання випадків захворювання коронавірус. Упродовж останніх тижнів ледь не щодня лікарі підтверджують нові рекордні показники щодо числа заражених коронавірусом та померлих пацієнтів, у яких підтвердили COVID-19.

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