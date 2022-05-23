У Харкові під завалами знайшли понад 150 тіл загиблих

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини понеділка, 23 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини понеділка (час київський).

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Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно підтвердила ще 30 нападів на медичні заклади України. "Станом на 23 травня в Україні підтверджено 248 нападів на заклади охорони здоров'я. Ці напади сталися в період з 24 лютого по 19 травня і призвели до 75 смертей та 59 поранень. Охорона здоров'я ніколи не має бути мішенню", - йдеться у повідомленні місії ВООЗ у Україні у Twitter.

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У Кремлі отримали та розглядають запропонований Італією план мирного врегулювання конфлікту в Україні. Як повідомив агентству "Інтерфакс" заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, оцінку ініціативи озвучать після вивчення пропозицій. 20 травня, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо передав ООН план мирного врегулювання військового конфлікту в Україні, що складається з чотирьох пунктів.

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З початку активних бойових дій Росії на території України рятувальники в Харкові розібрали завали на 98 об'єктах, зруйнованих внаслідок обстрілів, завданих російською армією. Було виявлено понад 150 тіл загиблих, врятовано понад 250 людей, розповів у понеділок українським журналістам заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник.