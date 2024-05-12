У Каталонії проходять дострокові парламентські вибори

Одним із фаворитів голосування був лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон. Наразі він перебуває у вигнанні, очікуючи амністії, яка має набути чинності у червні.

В іспанському регіоні Каталонія у неділю, 12 травня, відбуваються дострокові парламентські вибори. Одним із фаворитів на пост регіонального прем'єра був лідер сепаратистів, колишній глава регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон, але він зараз перебуває у вигнанні, оскільки органи юстиції Іспанії розшукують його як лідера невдалої спроби регіону відколотися від Іспанії у 2017 році.

Ордер на арешт Пучдемона може бути скасований лише після того, як у червні набуде чинності погоджена з урядом у Мадриді домовленість про амністію сепаратистам. Цьогорічні дострокові вибори розглядаються як перевірка на ставлення виборців до амністії, яка, за словами прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, покликана розрядити ситуацію в Каталонії та послабити позиції сепаратистів.

Читайте також: У Мадриді 100 тисяч осіб мітингували проти амністії каталонських сепаратистів

Сепаратисти домагаються нового референдуму

У той же час, сепаратисти наполягають на проведенні нового референдуму про незалежність Каталонії. Якщо вони знову отримають на виборах парламентську більшість, то це стане ударом для Санчеса, який прагне запобігти відокремленню Каталонії - економічно сильного регіону Іспанії.

Згідно з опитуваннями, перемогу на виборах має знову здобути партія Санчеса, але вона може розраховувати лише на 30 відсотків голосів, тож їй знову не вдасться отримати абсолютну більшість у парламенті. Друге місце з невеликим відривом від партії Санчеса має посісти партія Пучдемона.