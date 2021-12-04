У Кабулі може відкритися спільна європейська дипмісія - Макрон

Кілька європейських країн, включно із Францію, мають намір відкрити в Афганістані спільну дипломатичну місію. Про це у суботу, 4 грудня, повідомив французький президент Еммануель Макрон під час візиту до Катару.

За його словами, європейські представники працюють над відкриттям в цій країні спільної установи, що дало би змогу диптоматам кількох європейських країн бути присутніми в Афганістані, передає Reuters.

При цьому президент Франції акцентував, що цей крок не свідчитиме про політичне визнання руху "Талібан". Він додав, що розраховує на швидке відкриття такого представництва.

Днями Франція здійснила евакуацію з Афганістану 329 осіб, більшість з яких - афганці. Ця операція відбулася за сприяння Катару, який останніми роками здійснює посередницькі функції між західними державами та радикальним ісламістським рухом "Талібан".

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ЄС офіційно не визнає сформований "Талібаном" уряд. Водночас його представники проводять неформальні переговори з радикальними ісламістами в Досі, аби обговорити доступ до гуманітарної допомоги, права жінок, вільний виїзд з країни всіх охочих.

Нагадаємо, 15 серпня ісламістський фундаменталістський рух "Талібан" захопив владу в країні, взявши Кабул. Це сталося після того, як США і їхні союзники почали виведення військ з Афганістану, а афганські урядові війська практично не чинили талібам опору. Унаслідок цього низка західних країн вивезла своїх дипломатів з Афганістану, а з країни евакуювали понад 120 тисяч осіб.

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