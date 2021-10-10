У Ємені під час атаки на губернаторський кортеж загинуло шестеро людей

У Ємені внаслідок вибуху замінованого автомобіля з кортежу губернатора південного міста Аден в неділю, 10 жовтня, загинули щонайменше шестеро людей, семеро дістали поранення, йдеться у повідомленні міністра інформації Моаммара Ал-Еряні у Twitter.

Губернатор Ахмед Ламлас і міністр сільського господарства Салем аль-Сукатарі, який перебуває з візитом у регіоні, у результаті замаху не постраждали, повідомляє Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.

Серед загиблих внаслідок теракту - прес-секретар губернатора, його фотограф, керівник відділу безпеки, цивільний перехожий та ще один учасник кортежу.

На місці трагедії працюють пожежники та поліція. Прем'єр-міністр Ємену Маїн Абдулмалік Саїд наказав терміново розслідувати цей напад. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за скоєне.

Громадянська війна у Ємені стала причиною гуманітарної катастрофи

Громадянська війна в Ємені

Губернатор і міністр сільського господарства, на яких скоїли замах - члени сепаратистської Південної перехідної ради (ППР) на півдні Ємену. Угрупування є союзником уряду країни у боротьбі з повстанцями-хуситами.

З серпня 2014 року в країні триває громадянська війна. Усі північні регіони й столиця перебувають під контролем повстанців-хуситів, підтримуваних Іраном. На боці уряду Ємену - Саудівська Аравія, яка конкурує з Іраном за лідерство в регіоні. Також ситуацію в Ємені ускладнює терористична організація "Аль-Каїда", яка час від часу атакує урядові війська.

Ємен - одна з найбідніших країн світу. Через тривале збройне протистояння нині близько 24 мільйонів мешканців країни - тобто майже 80 відсотків - так чи інакше залежать від різних видів гуманітарної допомоги. Через тривалий збройний конфлікт практично не функціонує система охорони здоров'я. ООН розцінює ситуацію в державі як найбільшу нинішню гуманітарну катастрофу світу.

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