У ХДС виключають альянси з АдН і лівими, а також з ССВ

ХДС офіційно задекларував несумісність альянсів у Саксонії та Тюрингії з правоекстремістами та лівими. У партії також зростає спротив можливості співпраці з "Союзом Сари Ваґенкнехт".

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) виключає будь-яку співпрацю партії з правоекстремістською "Альтернативою для Німеччини" (АдН) та Лівою партією у Саксонії та Тюрингії.

"Немає коаліції з АдН, немає з нею й жодної співпраці. Те саме діє й щодо Лівої партії", - зазначив Мерц на брифінгу у Берліні у середу, 4 вересня.

Як повідомлялося, на земельних виборах у Саксонії та Тюрингії ці проросійські партії, а також "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ), лідерка якого раніше була очільницею Лівої партії, отримали високу підтримку виборців.

При цьому в Тюрингії АдН стала лідеркою голосування з 32,8 відсотка голосів, ХДС посів друге місце з 23,6 відсотка. Третій і четвертий результат у Тюрингії показали СВВ та Ліва партія.

У Саксонії результати виборів ще скорегують, однак лідер голосування ХДС хоч і заручився підтримкою 31,9 відсотка голосів виборців, АдН дістала там 30,6 відсотка, а ССВ - 11,8 відсотка.

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Спротив щодо альянсам з Сарою Ваґенкнехт у ХДС також зростає

4 серпня видання Tagesspiegel повідомило, що у ХДС формується група спротиву можливим альянсам з ССВ у Саксонії та Тюрингії. До "декларації про несумісність", за даними газети, уже приєналися понад 40 членів ХДС, серед яких зовнішньо-політичний експерт у Бундестазі Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), євродепутат Денніс Радтке (Dennis Radtke) та членка правління партії Моніка Вюльнер (Monica Wüllner).

Кізеветтер заявив газеті, що ССВ діє як "продовження Кремля і хоче підірвати демократичний центр, в тому числі ХДС як народну партію, а також фундаментальні цінності". Радтке пояснив, що ХДС попрямує до прірви, "якщо дозволить запрягти себе у віз Ваґенкнехт". "Кожен політичний гравець знає, за що виступає ССВ з точки зору змісту: проти фундаментальних християнсько-демократичних переконань", - цитує Радтке видання.

Провал партій правлячої коаліції ФРН на виборах у Саксонії та Тюрингії

Партії, що входять до правлячої коаліції ФРН на федеральному рівні, зазнали на виборах в обох східних федеральних землях нищівної поразки.

У Тюрингії лише соціал-демократам СДПН вдалося подолати п'ятивідсотковий бар'єр, необхідний для представництва в ландтазі, - за СДПН віддали голоси 6,1 відсотка виборців. Партія "Союз 90/Зелені" та третій учасник нинішньої коаліції ФРН - Вільна демократична партія (ВДП) - у земельний парламент не пройшли.

У Саксонії правлячі партії ФРН продемонстрували не набагато кращий результат. СПДН вдалося заручитися підтримкою 7,3 відсотка виборців. "Зелені" ледь подолали прохідний бар'єр, набравши 5,1 відсотка. А вільні демократи показала настільки незначний результат, що опинилася в розділі "інші".