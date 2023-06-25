У Греції проходять повторні парламентські вибори

Фаворитом на виборах у Греції є керівна консервативна партія "Нова демократія" прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. Друге місце пророкують опозиційній Коаліції радикальних лівих сил експрем'єра Алексіса Ципраса.

У Греції вранці в неділю, 25 червня, почалися повторні парламентські вибори.

Участь у них беруть кандидати від 32 партій. Фаворитом є керівна консервативна політична сила "Нова демократія" прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакіса. Друге місце пророкують опозиційній Коаліції радикальних лівих сил колишнього прем'єра Алексіса Ципраса.

За даними останніх соціологічних опитувань, партію Міцотакіса готові підтримати понад 40 відсотків виборців, а Ципраса - близько 20 відсотків. Усього в грецькому парламенті 300 місць.

Міцотакіс прагне отримати більшість

Парламентські вибори вже пройшли в Греції 21 травня. На них "Нова демократія" здобула впевнену перемогу, показавши найкращий з 2007 року результат - 40,8 відсотка голосів виборців, що дало би їй 146 депутатських місць. Водночас до абсолютної більшості їй забракло п'яти мандатів.

Міцотакіс відмовився шукати союзників для формування коаліційного уряду та вирішив піти на повторні вибори.

Їх проводять за новим виборчим законодавством - посилено-пропорційною системою, яка передбачає автоматичний бонус у вигляді від 20 до 50 додаткових мандатів для партії-переможниці. Якщо сьогодні "Новій демократії" вдасться набрати близько 40 відсотків, то вона забезпечить собі абсолютну більшість в парламенті та власний уряд.