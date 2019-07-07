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Алексіс Ципрас

Тема

Алексіс Ципрас - грецький політик, колишній прем'єр-міністр Греції.

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Докладно

Екатеріні Сакелларопулу

У Греції вперше обрали жінку на президентську посаду

У Греції вперше обрали жінку на президентську посаду

Грецький парламент переважною більшістю голосів підтримав кандидатуру юристки Екатеріні Сакелларопулу.
Політика22 січня 2020 р.
Кіріакос Міцотакіс

Вибори в Греції: нові виклики для нового прем'єра

Вибори в Греції: нові виклики для нового прем'єра

Після чотирирічної перерви консерватори повертаються до влади в Греції. Кіріакос Міцотакіс пообіцяв зміни.
Політика8 липня 2019 р.
Кіріакос Міцотакіс складає присягу на посаді прем'єр-міністра

Новий прем'єр-міністр Греції склав присягу

Новий прем'єр-міністр Греції склав присягу

Новий грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс пообіцяв нові робочі місця, підвищення пенсій та сниження податків.
Політика8 липня 2019 р.
Лідер партії "Нова демократія" Кіріакос Міцотакіс

На виборах у Греції перемогли консерватори

На виборах у Греції перемогли консерватори

Прем'єр Греції Алексіс Ципрас вже привітав лідера "Нової демократії" Кіріакоса Міцотакіса з перемогою на виборах.
Політика8 липня 2019 р.
Лідер консервативної партії "Нова демократія" Кіріакос Міцотакіс після голосування 7 липня

Вибори в Греції: консерватори перемагають партію Ципраса

Вибори в Греції: консерватори перемагають партію Ципраса

За даними екзит-полів, на дострокових парламентських виборах у Греції консерватори перемагають правлячу партію СИРІЗА.
Політика7 липня 2019 р.
Агітаційні плакати у Греції

У Греції проходять дострокові парламентські вибори

У Греції проходять дострокові парламентські вибори

Значні шанси на перемогу має консервативна партія "Нова демократія".
Політика7 липня 2019 р.
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