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Алексіс Ципрас
Тема
Алексіс Ципрас - грецький політик, колишній прем'єр-міністр Греції.
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Докладно
У Греції вперше обрали жінку на президентську посаду
У Греції вперше обрали жінку на президентську посаду
Грецький парламент переважною більшістю голосів підтримав кандидатуру юристки Екатеріні Сакелларопулу.
Політика
22.01.2020
22 січня 2020 р.
Вибори в Греції: нові виклики для нового прем'єра
Вибори в Греції: нові виклики для нового прем'єра
Після чотирирічної перерви консерватори повертаються до влади в Греції. Кіріакос Міцотакіс пообіцяв зміни.
Політика
08.07.2019
8 липня 2019 р.
Новий прем'єр-міністр Греції склав присягу
Новий прем'єр-міністр Греції склав присягу
Новий грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс пообіцяв нові робочі місця, підвищення пенсій та сниження податків.
Політика
08.07.2019
8 липня 2019 р.
На виборах у Греції перемогли консерватори
На виборах у Греції перемогли консерватори
Прем'єр Греції Алексіс Ципрас вже привітав лідера "Нової демократії" Кіріакоса Міцотакіса з перемогою на виборах.
Політика
08.07.2019
8 липня 2019 р.
Вибори в Греції: консерватори перемагають партію Ципраса
Вибори в Греції: консерватори перемагають партію Ципраса
За даними екзит-полів, на дострокових парламентських виборах у Греції консерватори перемагають правлячу партію СИРІЗА.
Політика
07.07.2019
7 липня 2019 р.
У Греції проходять дострокові парламентські вибори
У Греції проходять дострокові парламентські вибори
Значні шанси на перемогу має консервативна партія "Нова демократія".
Політика
07.07.2019
7 липня 2019 р.
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