Попри перемогу: прем'єр Греції хоче піти на нові вибори

Незважаючи на перемогу правлячої в Греції "Нової демократії", її лідер, нинішній прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, надає перевагу новим виборам замість пошуку союзників для формування урядової коаліції.

На парламентських виборах у Греції правляча консервативна партія "Нова демократія" здобула впевнену перемогу, показавши найкращий з 2007 року результат, повідомляє агенція AFP у понеділок, 22 травня.

Заручившись підтримкою 40,8 відсотка виборців, партія отримала 146 місць у 300-депутатському парламенті. Водночас "Новій демократії" забракло п'яти мандатів до абсолютної більшості.

Це поставило прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса перед вибором - або шукати союзників для формування коаліції, або йти на повторні вибори. Як пише агенція, прем'єр дав чітко зрозуміти, якому варіанту надає перевагу.

Нові вибори заради абсолютної більшості

"Разом ми будемо боротися, щоб на наступних виборах те, що громадяни вже вирішили - самодостатня "Нова демократія" - було математично підтверджено під час голосування", - сказав він. За словами прем'єра, "наступна битва буде вирішальною і остаточною".

Як очікується, офіційно результати оголосять опівдні 22 травня. Після цього президентка Греції Катерина Сакелларопулу офіційно вповноважить Міцотакіса на пошук альянсів для формування коаліційного уряду, від якого він уже дав зрозуміти, відмовиться. В такому разі нові вибори очікуватимуться 25 червня.

"Новій демократії" гарантована перемога

Згідно з новим виборчим законом, який набуде чинності на наступних виборах, переможець може отримати бонус до 50 додаткових місць у парламенті. Зважаючи на це, "Новій демократії" практично гарантована перемога, пише AFP.

Друге місце на виборах здобуло головне опозиційне об'єднання - Коаліція радикальних лівих сил колишнього прем'єра Алексіса Ципраса з 20,1 відсотка голосів. Розрив між першою та другою партією за результатами голосування став найбільшим у країні з 1974 року.

Всегрецький соціалістичний рух PASOK набирає 11,5 відсотка голосів та посідає третє місце на виборах.