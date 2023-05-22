  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Кіріакос Міцотакіс
Кіріакос МіцотакісФото: Ayhan Mehmet/AA/picture alliance
ПолітикаГреція

Попри перемогу: прем'єр Греції хоче піти на нові вибори

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Незважаючи на перемогу правлячої в Греції "Нової демократії", її лідер, нинішній прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, надає перевагу новим виборам замість пошуку союзників для формування урядової коаліції.

https://p.dw.com/p/4ReDg

На парламентських виборах у Греції правляча консервативна партія "Нова демократія" здобула впевнену перемогу, показавши найкращий з 2007 року результат, повідомляє агенція AFP у понеділок, 22 травня.

Заручившись підтримкою 40,8 відсотка виборців, партія отримала 146 місць у 300-депутатському парламенті. Водночас "Новій демократії" забракло п'яти мандатів до абсолютної більшості.

Це поставило прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса перед вибором - або шукати союзників для формування коаліції, або йти на повторні вибори. Як пише агенція, прем'єр дав чітко зрозуміти, якому варіанту надає перевагу.

Нові вибори заради абсолютної більшості

"Разом ми будемо боротися, щоб на наступних виборах те, що громадяни вже вирішили - самодостатня "Нова демократія" - було математично підтверджено під час голосування", - сказав він. За словами прем'єра, "наступна битва буде вирішальною і остаточною".

Як очікується, офіційно результати оголосять опівдні 22 травня. Після цього президентка Греції Катерина Сакелларопулу офіційно вповноважить Міцотакіса на пошук альянсів для формування коаліційного уряду, від якого він уже дав зрозуміти, відмовиться. В такому разі нові вибори очікуватимуться 25 червня.

"Новій демократії" гарантована перемога

Згідно з новим виборчим законом, який набуде чинності на наступних виборах, переможець може отримати бонус до 50 додаткових місць у парламенті. Зважаючи на це, "Новій демократії" практично гарантована перемога, пише AFP.

Друге місце на виборах здобуло головне опозиційне об'єднання - Коаліція радикальних лівих сил колишнього прем'єра Алексіса Ципраса з 20,1 відсотка голосів. Розрив між першою та другою партією за результатами голосування став найбільшим у країні з 1974 року. 

Всегрецький соціалістичний рух PASOK набирає 11,5 відсотка голосів та посідає третє місце на виборах.

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Українки на війні: між фронтом і манікюрним салоном - "Європа у фокусі" (14.11.2022)

Українки на війні: між фронтом і манікюрним салоном - "Європа у фокусі" (14.11.2022)

Швеція: як зупинити вирубку лісів. Греція: фатальна втеча на "балканському шляху". Україна: життя між фронтом і манікюрним салоном. Бельгія: гриби замість пластику - унікальна біоупаковка. Великобританія: як проповідують святість шотландського віскі.
Суспільство14 листопада 2022 р.25:54 хв.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Бахмут

Оборона Бахмута виконала свою військову задачу - Маляр

Конфлікти8 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Чи вдасться опозиції усунути Ердогана - "Європа у фокусі"

Чи вдасться опозиції усунути Ердогана - "Європа у фокусі"

Суспільство1 год. тому25:51 хв.
external

Рік виходу з "Азовсталі": як вдалося вижити в оточенні

Рік виходу з "Азовсталі": як вдалося вижити в оточенні

Конфлікти19 травня 2023 р.15:48 хв.
external

Як просувається контрнаступ ЗСУ?

Як просувається контрнаступ ЗСУ?

Конфлікти19 травня 2023 р.03:56 хв.
external

Як у військовому ліцеї Богуна виховують офіцерів

Як у військовому ліцеї Богуна виховують офіцерів

Суспільство19 травня 2023 р.12:18 хв.
Масові протести у Белграді (12 травня 2023 року)

Чому Вучич лякає сербів українським "Майданом"?

Чому Вучич лякає сербів українським "Майданом"?

Політика19 травня 2023 р.
Літаки F-16 ВПС Польщі

Німецький експерт: F-16 - це не про нинішній контрнаступ

Німецький експерт: F-16 - це не про нинішній контрнаступ

Політика19 травня 2023 р.
На головну сторінку