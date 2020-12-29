 У ФРН завели справу на лікаря за випробування власної вакцини від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2021

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Новини

У ФРН завели справу на лікаря за випробування власної вакцини від COVID-19

Доктор медичних наук і бізнесмен Вінфрід Штеккер випробував створену ним можливу вакцину від COVID-19 на собі, своїй сім'ї та інших добровольцях. Проти нього завела справу прокуратура.

Вакцина від коронавірусу

Прокуратура німецького міста Любека порушила справу проти лікаря і бізнесмена Вінфріда Штеккера (Winfried Stöcker) у зв'язку з його експериментами зі створення вакцини від COVID-19. 74-річного Штеккера підозрюють в порушенні закону про лікарські засоби, повідомила представниця прокуратури міста німецькій медіакомпанії MDR Sachsen у вівторок, 9 лютого.

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За даними слідства, навесні 2020 року професор, доктор медичних наук, який володіє лабораторією в Любеку, розробив можливу вакцину від коронавірусу і випробував її дію на собі та інших людях, не маючи на те відповідного дозволу. Зокрема, в березні та квітні Штеккер, за власним твердженням, сам собі ввів чотири рази препарат у м'яз стегна.

ЗМІ: Випробував препарат на собі, дружині, добровольцях

За інформацією журналу Der Spiegel та інших ЗМІ, Штеккер випробував препарат також на своїй дружині, дітях і ще 65 добровольцях. За його словами, жодних побічних ефектів, крім невеликого подразнення і болю в місці уколу, не було, а у всіх щеплених з'явилися антитіла. На початку вересня він повідомив про свої результати в Інститут імені Пауля Ерліха (Das Paul-Ehrlich-Institut), що відповідає в ФРН за реєстрацію вакцин і моніторинг в цій галузі. Лікар попросив розширити випробування, щоб підтвердити ефективність препарату, Інститут натомість звернувся в прокуратуру.

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Підтримка політика і адвоката

Тим часом Штеккер звернувся за допомогою до відомого юриста і політика Вольфґанґа Кубіккі (Wolfgang Kubicki), який з 2018 року обіймає посаду заступника голови Бундестагу. Цей представник Вільної демократичної партії (ВДП) заявив, що Штеккер не проводив клінічних випробувань препарату, а використовував його з метою самолікування, тож дозвіл йому був не потрібен.

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1987 року Штеккер заснував компанію Euroimmun, що займається розробкою методів розпізнавання аутоімунних та інфекційних захворювань. Нині ця кампанія має представництва в 17 країнах. У 2017 році Штеккер продав Euroimmun одному американському концерну за 1,2 мільярда євро.

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