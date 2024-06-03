У ФРН розпочались одні з найбільших навчань НАТО в Європі

В Німеччині розпочались одні з найбільших в Європі навчань Північноатлантичного альянсу зі спільних повітряних операцій.

Близько 60 винищувачів та інших бойових літаків з понеділка, 3 червня, беруть участь у тактичних навчаннях військово-повітряних сил (ВПС) НАТО на німецькій авіабазі. Близько 1100 військовослужбовців з 11 країн Північноатлантичного альянсу, а також Австрії і Швейцарії беруть участь у маневрах Tiger meet ("Зустріч тигрів") на аеродромі Шлезвіг-Ягель, в північній німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн.

Навчання триватимуть до 14 червня. В рамках цих навчань ескадрилья, яка базується в Ягелі, також відзначатиме свою 30-ту річницю. За словами представників німецької армії, ці навчання спрямовані на посилення співпраці з країнами-партнерами і обмін авіаційним і технічним досвідом.

За словами представників Бундесверу, кожного дня країна, що приймає навчання, розробляє вигаданий сценарій, який стає дедалі складнішим в міру просування навчань, повідомляє агенція dpa. Ці навчання є одними з найбільших навчань зі спільних повітряних операцій в Європі і пропонують особливо цінний досвід для екіпажів, які беруть у них участь, додали в сухопутних військах.

Нагадаємо, 31 травня сили НАТО завершили найбільші за останні десятиліття військові навчання, спрямовані на стримування російської агресії. Серію маневрів під назвою Steadfast Defender 2024 ("Непохитний захисник") розпочали у відповідь на зміну ситуації з безпекою в Європі внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад два роки тому.

За даними штаб-квартири НАТО, у навчаннях, які стартували в січні, брали участь понад 90 тисяч військовослужбовців з усіх 32 країн Альянсу, включно зі Швецією, яка вступила цього року.