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НАТО починає найбільші навчання з часів "Холодної війни"

Сергій Куприков | Анастасія Шепелева
22 січня 2024 р.

У навчаннях Steadfast Defender, які триватимуть до кінця травня, будуть задіяні близько 90 тисяч людей. Останні подібні маневри НАТО відбулися у 1988 році.

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Винищувач Eurofighter Typhoon під час навчань НАТО
Винищувач Eurofighter Typhoon під час навчань НАТО в ІталіїФото: GIUSEPPE LAMI/ANSA/picture alliance

Північноатлантичний альянс розпочинає в понеділок, 22 січня, найбільші за останні десятиліття чотиримісячні військові навчання Steadfast Defender 2024 ("Непохитний захисник"), які симулюватимуть конфлікт із "практично рівним противником". У навчаннях буде задіяно близько 90 тисяч людей.

У ньому візьмуть участь усі країни НАТО і країна-кандидат на вступ до Альянсу - Швеція. Маневри, які триватимуть до кінця травня, охоплять європейську територію від Норвегії до Румунії. За інформацією агентства dpa, сценарій маневрів Steadfast Defender - напад Росії на територію союзників, який приводить у дію статтю п'яту договору НАТО про колективну оборону.

Досі найбільшими маневрами останніх десятиліть вважалися Trident Juncture ("Єдиний тризуб"), у яких у 2018 році взяли участь понад 50 тисяч військовослужбовців. Останні подібні навчання НАТО були проведені у 1988 році, в них були задіяні понад 125 тисяч солдатів.

Масштабні навчання - це демонстрація нової готовності НАТО

У Steadfast Defender 2024 також візьмуть участь понад 50 кораблів - від авіаносців до есмінців, а також понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників і щонайменше 1,1 тисячі бойових машин, включно зі 133 танками і 533 бойовими машинами піхоти. Як заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі Крістофер Каволі, навчання покажуть, що НАТО може проводити та підтримувати складні операції на суші, морі, в повітрі, кіберпросторі та космосі "протягом кількох місяців, вздовж тисяч кілометрів, від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи і в будь-яких умовах".

За словами голови Військового комітету НАТО Роба Бауера, такий масштаб навчань - це демонстрація нової готовності Альянсу. "Це рекордна кількість військ, яку ми можемо задіяти і провести навчання в таких масштабах, по всьому Альянсу, через океан, від США до Європи", - сказав він. Крім того, голова Військового комітету наголосив, що війна - справа не тільки військових: "Коли справа доходить до війни, як ми бачимо в Україні, - це зачіпає все суспільство".

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