Росія позиціонуватиме навчання НАТО як провокацію - ISW

Мета вторгнення Росії в Україну - послабити та знищити НАТО, зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Навчання Steadfast Defender 2024 у Росії прагнуть представити як провокацію.

Росія проводить інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які починаються цього тижня і триватимуть до кінця травня, як провокаційні. Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни за п'ятницю, 19 січня.

За даними Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТОв Європі Кріса Каволі, у навчаннях візьмуть участь 90 тисяч військовослужбовців з усіх 31 країни-члена НАТО і Швеції, понад 50 кораблів, понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників, а також щонайменше 1100 бойових машин, зокрема 133 танки і 533 бойові машини піхоти.

НАТО тренуватиме перекидання військ через Атлантику

Під час навчань НАТО "продемонструє свою здатність зміцнювати євроатлантичний регіон шляхом трансатлантичного перекидання сил з Північної Америки під час змодельованого сценарію виникнення конфлікту проти майже рівного собі супротивника", наголосив Каволі.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії відреагувало на первинне оголошення про проведення навчань Steadfast Defender у вересні 2023 року і неправдиво заявило, що навчання НАТО мають дедалі більше провокаційний і агресивний характер. У відомстві стверджували, що НАТО продовжує "демонстрацію сили" на "порозі Росії".

Там заявили, що Росія нібито регулярно пропонувала НАТО ініціативи з деескалації, закликала НАТО відмовитися від провокаційних дій і перенесла свої військові навчання вглиб країни. У РФ писали, що НАТО нібито використовує навчання, щоб "накрутити" і підбурити країни Балтії готуватися до війни з Росією, і характеризували їх як "серію провокацій".

Читайте також: Військовий комітет НАТО: Ми готові до нападу Росії

РФ вторглася в Україну, щоб знищити НАТО

Російська інформаційна операція з представлення навчань НАТО як провокації має на меті відволікти увагу від нещодавньої агресивної російської риторики і поведінки щодо НАТО, вважають аналітики ISW.

В ISW нагадали нещодавні погрози президента РФ Володимира Путіна Фінляндії та НАТО, а також заяви інших офіційних осіб Кремля і пов'язаних з ним людей, націлені на створення інформаційних умов для майбутніх агресивних дій проти країн-членів НАТО і їхніх сусідів.

"ISW продовжує вважати, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від неіснуючої загрози з боку НАТО, а скоріше для того, щоб послабити і, врешті-решт, знищити НАТО, і цю мету він переслідує і зараз", - наголошують аналітики.

Читайте також: У НАТО відреагували на повідомлення Bild про можливий сценарій війни проти РФ