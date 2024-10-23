  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ЗлочинністьНімеччина

У ФРН росіянина обвинувачують у вбивстві двох українців

Валерій Сааков | Олександра Іванова
23 жовтня 2024 р.

У квітні росіянин під час сварки зарізав двох українських військовослужбовців, яких прооперували в місті Мурнау після поранень і які проходили там реабілітацію, стверджує прокуратура.

https://p.dw.com/p/4m9ne
Свічки біля імпровізованого меморіалу в пам'ять про українських військових, убитих у ФРН
Свічки біля імпровізованого меморіалу в пам'ять про українських військових, зарізаних під час суперечки росіянином у місті МурнауФото: Christine Uyanik/REUTERS

Генпрокуратура Мюнхена в середу, 23 жовтня, висунула обвинувачення у вбивстві двох українських військовослужбовців  57-річному росіянину, який проживає в Німеччині з початку 1990-х років.

За даними слідства, цей чоловік, який уже був відомий поліції, у квітні поточного року вчинив умисне вбивство двох українців 23 і 36 років, яких після отриманих на війні поранень прооперували в клініці баварського міста Мурнау, що спеціалізується на травматологічній допомозі потерпілим унаслідок нещасних випадків.

Убивство українських військових у Німеччині скоїв російський націоналіст

Вказується, що обвинувачений і українські військовослужбовці були трохи знайомі один з одним. Того фатального дня між ними сталася сварка через ситуацію в Україні. Перед тим усі троє розпивали разом спиртні напої, внаслідок чого українці "були дуже п'яні й не запідозрили злого умислу".

Росіянин "відчув себе ураженим у своїй національній гордості", вважає генпрокуратура. Крім того, під час суперечки чоловіку здалося, що "його ворожі почуття щодо українських військових" були небезпіставними. Ці почуття підсилював той факт, що росіянин був "прихильником украй сильно вираженого російського націоналізму" і "цілковито схвалював російську агресивну війну проти України", стверджують слідчі.

Згодом зловмисник приніс ножа зі своєї квартири, розташованої неподалік, і встромив його кілька разів у горло одному з українців. Той помер на місці. Після того росіянин напав на іншого українського військового, з'ясувало німецьке слідство. Останній помер у лікарні від отриманих ран. Прокуратура вважає, що вбивство було скоєно навмисно і з ницих мотивів.

Розслідуванням справи займалося Баварське центральне управління боротьби з екстремізмом і тероризмом (ZET). Тепер земельний суд судового округу Мюнхен II має ухвалити рішення щодо початку процесу стосовно росіянина, який перебуває в камері попереднього ув'язнення мюнхенської в'язниці Штадельгайм.

Убивство українських військових, які перебували в Німеччині на реабілітації, викликало великий резонанс. "Метою було, щоб вони тут одужали і повернулися додому. Те, що сталося, для нас не піддається розумінню", - заявив тоді бургомістр міста Мурнау Рольф Бойтінґ (Rolf Beuting).

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Гуртожиток для біженців у Німеччині (архівне фото)

У німецькому Ростоку розслідують загибель українця: ймовірно вбивство

У німецькому Ростоку розслідують загибель українця: ймовірно вбивство

46-річного чоловіка знайшли важко пораненим у гуртожитку для біженців. Він помер до приїзду швидкої. Обставини смерті свідчать про імовірне вбивство, заявила поліція.
Злочинність13 серпня 2024 р.
Свічки і квіти поблизу місця вбивства двох колишніх українських вояків, які проходили реабілітацію у баварському Мурнау, фото 28 квітня 2024 року

Вбивство двох українців у німецькій Баварії: нові подробиці

Вбивство двох українців у німецькій Баварії: нові подробиці

Смерть двох українських військових, які перебували у Німеччині на реабілітації після поранення, сколихнула курортне баварське містечко Мурнау і збурила українців. Що відомо про вбивцю і обставини злочину - у статті DW.
Політика29 квітня 2024 р.
Німецька поліція

Вбивство дівчинки-українки у ФРН: у Празі затримали підозрюваного

Вбивство дівчинки-українки у ФРН: у Празі затримали підозрюваного

Затриманого у Празі 36-річного громадянина Молдови ппідозрюють у вбивстві 9-річної української біженки в Саксонії. Його готують до передачі німецьким слідчим органам.
Злочинність14 червня 2024 р.
Більше публікацій