У ФРН росіянина обвинувачують у вбивстві двох українців

У квітні росіянин під час сварки зарізав двох українських військовослужбовців, яких прооперували в місті Мурнау після поранень і які проходили там реабілітацію, стверджує прокуратура.

Генпрокуратура Мюнхена в середу, 23 жовтня, висунула обвинувачення у вбивстві двох українських військовослужбовців 57-річному росіянину, який проживає в Німеччині з початку 1990-х років.

За даними слідства, цей чоловік, який уже був відомий поліції, у квітні поточного року вчинив умисне вбивство двох українців 23 і 36 років, яких після отриманих на війні поранень прооперували в клініці баварського міста Мурнау, що спеціалізується на травматологічній допомозі потерпілим унаслідок нещасних випадків.

Убивство українських військових у Німеччині скоїв російський націоналіст

Вказується, що обвинувачений і українські військовослужбовці були трохи знайомі один з одним. Того фатального дня між ними сталася сварка через ситуацію в Україні. Перед тим усі троє розпивали разом спиртні напої, внаслідок чого українці "були дуже п'яні й не запідозрили злого умислу".

Росіянин "відчув себе ураженим у своїй національній гордості", вважає генпрокуратура. Крім того, під час суперечки чоловіку здалося, що "його ворожі почуття щодо українських військових" були небезпіставними. Ці почуття підсилював той факт, що росіянин був "прихильником украй сильно вираженого російського націоналізму" і "цілковито схвалював російську агресивну війну проти України", стверджують слідчі.

Згодом зловмисник приніс ножа зі своєї квартири, розташованої неподалік, і встромив його кілька разів у горло одному з українців. Той помер на місці. Після того росіянин напав на іншого українського військового, з'ясувало німецьке слідство. Останній помер у лікарні від отриманих ран. Прокуратура вважає, що вбивство було скоєно навмисно і з ницих мотивів.

Розслідуванням справи займалося Баварське центральне управління боротьби з екстремізмом і тероризмом (ZET). Тепер земельний суд судового округу Мюнхен II має ухвалити рішення щодо початку процесу стосовно росіянина, який перебуває в камері попереднього ув'язнення мюнхенської в'язниці Штадельгайм.

Убивство українських військових, які перебували в Німеччині на реабілітації, викликало великий резонанс. "Метою було, щоб вони тут одужали і повернулися додому. Те, що сталося, для нас не піддається розумінню", - заявив тоді бургомістр міста Мурнау Рольф Бойтінґ (Rolf Beuting).