У ФРН на кордонах розвернули більше половини нелегалів

Німецькі прикордонники у першому півріччі 2024-го не дозволили в’їзд у ФРН понад половині осіб, котрі намагалися незаконно перетнути німецький кордон. Це значно більше ніж торік.

Упродовж першого півріччя 2024 року німецькі прикордонники не дозволили в’їзд у ФРН більше половині осіб, котрі намагалися без законних підстав перетнути німецький кордон. Такі дані містить поширена в суботу, 7 вересня, відповідь міністерства внутрішніх справ ФРН на запит депутатки Бундестагу від Лівої партії Клари Бюнґер (Clara Bünger).

Як випливає з відповіді відомства, нинішній показник відмов у в’їзді у ФРН значно перевищує торішній за аналогічний проміжок часу. Загалом у 2023 році федеральна поліція повернула до сусідніх країн близько 28 відсотків осіб, які незаконно намагалися в'їхати в країну або яким вдалося це зробити.

Понад 40 тисяч спроб несанкціонованого в'їзду

Загалом протягом першого півріччя 2024 року на кордонах Німеччини було зареєстровано 42 307 спроб несанкціонованого в'їзду, пише видання Süddeutsche Zeitung. Поліція не допустила потрапляння до ФРН або ж випровадила з території Німеччини 21 661 особу, котрі прибули до ФРН нелегально, зазначало видання.

Найбільше зростання числа відмов у перетині німецького кордону зафіксовано на кордоні з Польщею та Чехією. Загалом у 2023 році федеральна поліція затримала на кордоні 127 549 осіб, а з них 35 618 не отримали дозвіл на в’їзд до ФРН.

Водночас істотно поменшало людей, які подають клопотання про надання притулку на кордоні. Якщо торік близько 45 відсотків шукачів притулку подавали на кордоні відповідні заяви, то вже в першій половині 2024 року кількість таких осіб становила лише 23 відсотки. За даними Статистичного відомства ФРН, з січня до липня 2024 року в Німеччині було подано 153 тис клопотання про надання притулку.

Стаціонарний контроль на кордонах діє з жовтня 2023 року

Нагадаємо, в жовтні 2023 року міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) розпорядилася запровадити стаціонарний контроль на кордонах ФРН з Чехією, Польщею та Швейцарією. З 2015 року такий контроль діє на кордоні ФРН з Австрією. Примусове розвернути на кордонах Німеччини можуть, приміром, тих осіб, яким заборонено в'їзд до країни або якщо вони не подали клопотання про надання притулку.

ЄС також закликає свої країни-члени не пропускати на кордоні певні категорії мігрантів, зокрема, "якщо ті вже були прийняті в іншій країні-члені ЄС або в Шенгенській зоні, або якщо вони також можуть подати прохання про надання притулку в країні, з якої хочуть в'їхати".

Ультиматум ХДС/ХСС щодо мігрантів

Раніше голова найбільшої опозиційної сили - консервативного Християнського-демократичного союзу (ХДС), який утворює у Бундестазі єдину фракцію зі своєю сестринською баварською партією Християнсько-соціальний союз (ХСС) - Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) висунув уряду ФРН ультиматум, що той має розглянути питання підвищення числа відмов у в’їзді для мігрантів.

Цей ультиматум стосується законодавчих безпекових ініціатив від МВС та мін'юсту ФРН.

Після терористичного акту у Золінгені, уряд сконцентрувався на посиленні законодавства щодо захисту від ісламістського терору. Фезер заявляла, що урядові ініціативи охоплюватимуть удосконалення процедури депортації, заборони на носіння холодної зброї, а також упізнання злочинців через відеокамери. Мерц наполягав й на посиленні відмов у в'їзді до ФРН. 7 вересня Фезер заявила про подання відповідного законопроєкта до Бундестагу, однак щодо задоволення вимоги опозиції не всиловилася. Розгяд питання у законодавчому органі може відбутися уже цього тижня.