У Франції Google оштрафували на пів мільярда євро

Американська транснаціональна корпорація Google оштрафована у Франції на 500 мільйонів євро за порушення авторських прав. Цю суму американський інтернет-гігант повинен сплатити за агрегацію новинних заголовків ЗМІ і фрагментів їх публікацій в сервісі Google News.

Згідно з заявою французького антимонопольного регулятора в вівторок, 13 липня, концерн Google не виявив доброї волі, щоб домовитися з медіакомпаніями про індивідуальні ліцензійні угоди.

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Як зазначила глава антимонопольного відомства Ізабель де Сільва, це - найбільший штраф, будь-коли накладений французьким антимонопольним органом.

У квітні 2020 року антимонопольний регулятор Франції зобов'язав Google провести переговори щодо винагороди за використання контенту, який захищений авторським правом. Ідеться про новини, фото- й відеоматеріали ЗМІ, які відображаються в Google або на YouTube. Медіакомпанії заявляли, що, заробляючи на контенті з допомогою реклами, Google не платить за його використання.

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На додачу до штрафу французький регулятор зобов'язав Google пропонувати видавництвам та інформагентствам оплату за використання їхнього контенту упродовж двох місяців після того, як це відбулося, а також поінформувати самого регулятора про це. Якщо цього не буде зроблено, то інтернет-компанії загрожуватиме штраф у розмірі до 900 тисяч євро на день, пише dpa. Google висловив у зв'язку з цим покаранням "велике розчарування".

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