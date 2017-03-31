Єврокомісія проведе антимонопольне розслідування щодо Google

Єврокомісія оголосила початок антимонопольного розслідування щодо Google з метою з'ясувати, чи не порушує IT-концерн правила конкуренції Євросоюзу, надаючи перевагу власним сервісам медійної реклами у так званому ланцюжку поставок "рекламних технологій" на шкоду іншим постачальникам послуг рекламних технологій, рекламодавцям і онлайн-видавцям. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті регулятора у вівторок, 22 червня.

Як наголошується в документі, під час офіційного розслідування з'ясують, чи впливає Google на конкуренцію, обмежуючи доступ третіх осіб до призначених для користувача даних у рекламних цілях на веб-сайтах та у додатках, зберігаючи при цьому такі дані для власного використання.

Рекламні послуги

"Рекламні послуги в інтернеті лежать в основі того, як Google і видавці монетизують свої онлайн-послуги. Google збирає дані для використання в цільовій рекламі, продає рекламні місця, а також виступає посередником в онлайн-рекламі. Таким чином, Google присутній практично на всіх рівнях ланцюжка поставок медійної інтернет-реклами", - зазначила віцеголова Єврокомісії Маргрет Вестагер.

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Вона висловила стурбованість тим, що Google ускладнив іншим сервісам інтернет-реклами можливість вільно конкурувати у так званому "стеку рекламних технологій". Вестагер наголосила, що окремо вивчатиметься політика Google щодо відстеження користувачів, щоб переконатися у тому, що вона відповідає принципам чесної конкуренції.

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Google запевнив натомість Єврокомісію у своїй готовності до конструктивної співпраці. Представник концерну повідомив, що Google продемонструє компаніям і європейським споживачам переваги своїх продуктів. Продукти Google "конкурентноспроможні й ефективні", наголосив він.

Європейська Комісія вже не перший рік дорікає американському ІТ-велетню за порушення чесної конкуренції та захисту даних користувачів. Загалом у трьох судових процесах, де позивачем проти Google виступала Єврокомісія, на цю компанію наклали штрафів на загальну суму понад 8,25 мільярда доларів США. Адвокати Google намагаються оскаржити ці судові вироки в вищих інстанціях, нагадує інформагенція dpa.