У Франції вандали пошкодили обладнання операторів зв'язку

У Франції телекомунікаційні об'єкти, що належать компаніям SFR, Bouygues Telecom і Free, зазнали вандалізму, повідомили в понеділок, 29 липня, газета Le Parisien і телеканал BFM з посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, інциденти трапилися в ніч на 29 липня в шести регіонах Франції. Зловмисники перерізали кабелі в електричних шафах, що призвело до перебоїв у зв'язку.

Держсекретарка з питань цифрових технологій Франції Марина Феррарі в дописі у Х назвала ці акти вандалізму "боягузливими і безвідповідальними діями".

Водночас ані Le Parisien ані BFM TV не вказали, чи пов'язані ці випадки вандалізму із диверсіями на швидкісній залізниці SNCF минулого тижня.

Поліція затримала чоловіка у справі щодо диверсій на залізниці

Водночас французькі правоохоронці заявили про затримання активіста ультралівого руху у рамках розслідування попередніх інцидентів.

Арешт стався в Уасселі на півночі Франції 28 липня, пише AFP з посиланням на джерело в поліції. За даними агенції, у чоловіка виявили ключі доступу до технічних приміщень SNCF, а також інструменти та літературу, пов'язану з ультралівим рухом. Його помістили під варту для допиту в Руані у Нормандії.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, напади були "умисними, дуже точними, надзвичайно добре націленими", що є "традиційним способом роботи ультралівих".

"Питання в тому, чи були вони об'єктом маніпуляцій, чи це було зроблено заради власної вигоди", - сказав очільник французького МВС.

Станом на ранок 29 липня всі швидкісні поїзди у Франції відновили повноцінну роботу, повідомив міністр транспорту країни Патріс Вергрієт. За його оцінками, збитки від інцидентів "дуже ймовірно" складуть мільйони євро, включаючи "комерційні втрати" і "видатки на ремонт".

Нагадаємо, мережа високошвидкісних залізниць Франції постраждала від диверсій, зокрема підпалів, які порушили роботу транспортної системи за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 26 липня.

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