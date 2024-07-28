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Главі МВС Франції відправили посилку зі слідами чуми

Євгенія Наконечна | Кирило Шестаков
28 липня 2024 р.

У листі, адресованому міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену, попередньо виявили сліди чуми. Вміст відправили на додаткові аналізи, повідомляє franceinfo.

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Міністру внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен
Міністру внутрішніх справ Франції Жеральд ДарманенФото: Boileau Franck/MAXPPP/dpa/picture alliance

Міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену надіслали лист із чорним порошком, у якому попередні тести виявили сліди чуми. Про це повідомляє в неділю, 28 липня, телерадіокомпанія franceinfo з посиланням на прокурора міста Діжон. Посилку вилучили в сортувальному центрі пошти в департаменті Кот-д'Ор на сході Франції.

Вміст посилки відправили на додаткові аналізи в Інститут Пастера в Парижі, результати очікують до вечора 29 липня. При цьому в префектурі Кот-д'Ор зазначили, що може йтися про "хибнопозитивний результат".

Лист, адресований французькому міністру, містив "расові образи", зазначає телеканал France 3. Відправника листа і його мотиви поки що не встановлено. Розслідуванням справи займається Діжонський відділ із боротьби зі злочинністю.

Чума - "дуже серйозне захворювання", яке за відсутності лікування призводить до летального результату з імовірністю 30-100 відсотків, вказує Всесвітня організація охорони здоров'я.

 

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