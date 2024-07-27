Франція планує відновити рух на залізниці за два дні

Рух на високошвидкісній залізничній мережі Франції має повернутися до нормального режиму до 29 липня, повідомив міністр транспорту Патріс Вергрієт.

Рух на високошвидкісній залізничній мережі Франції має повернутися до нормального режиму до понеділка, 29 липня. Як передає Reuters, про це у 27 липня заявив міністр транспорту Патріс Вергрієт після того, як напередодні саботаж на сигнальних станціях і кабелях спричинив хаос у русі поїздів.

"Повне повернення до нормального режиму очікується в понеділок", - сказав він журналістам, надаючи оновлену інформацію про ситуацію.

Нагадаємо, мережа високошвидкісних залізниць Франції постраждала від диверсій, зокрема підпалів, які порушили роботу транспортної системи за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 26 липня.

Атаки торкнулися атлантичної, північної та східної ліній. Південно-східна лінія не постраждала, оскільки "зловмисному акту запобігли".

Національний залізничний оператор SNCF повідомив про те, що через диверсії низку маршрутів доведеться скасувати, а ситуація триватиме "як мінімум усі вихідні, доки проводитимуться ремонтні роботи".