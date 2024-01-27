У Франції набув чинності суперечливий закон про імміграцію

За кілька днів до того, як закон набув чинності, Конституцій Рада Франції відкинула понад третину його положень.

У Франції набув чинності спірний закон про імміграцію. У суботу, 27 січня, його текст був опублікований в офіційному журналі адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона. За день до цього Макрон підписав закон. Однак раніше, 25 січня, Конституційна рада Франції хоча і визнала його, але вказала, що низка статей закону щодо посилення правил імміграції суперечить конституції, і відхилила понад третину тексту законопроєкту.

Зокрема, були відхилені статті, що роблять жорсткішими правила в'їзду за сімейною візою, зобов'язання покинути територію країни для іноземних студентів, а також впровадження "міграційних квот". Були відхилені також більш жорсткі умови отримання деяких видів соціальної допомоги, які передбачали, що безробітні мігранти з країн за межами Євросоюзу зможуть розраховувати на них не раніше ніж через п'ять років перебування у Франції.

Читайте також: Союзники України створюють у Парижі "артилерійську коаліцію"

Законопроєкт, серед іншого, передбачає спрощення депортації нелегальних мігрантів. Крім того, особи з подвійним громадянством, які вчинили злочини проти співробітників правоохоронних органів Франції, можуть бути позбавлені французького паспорта.

"Закон "Про контроль над імміграцією, поліпшення інтеграції" був оприлюднений президентом Республіки і зараз набуває чинності: безпрецедентна твердість щодо іноземних правопорушників і дуже жорсткі вимоги щодо інтеграції", - заявив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен у своєму акаунті в соцмережі Х.

Противники закону вважають, що він сприяє поширенню правих настроїв, а також дискримінації за расовою та національною ознаками.

У початковій версії законопроєкт поряд зі спрощеними заходами з депортації нелегалів був покликаний сприяти інтеграції мігрантів. Однак згодом верхня палата французького парламенту - Сенат, в якому у прихильників Макрона немає більшості, - зробила більш жорсткими значну частину положень документа. Це посилення викликало як критику правозахисників, так і масові протести мігрантів у Франції.