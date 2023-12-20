Парламент Франції посилив міграційне законодавство

Нижня палата парламенту Франції - Національні збори - слідом за Сенатом схвалила законопроєкт про імміграцію. На підтримку нормативного акта у вівторок, 19 грудня, виступили 349 депутатів, проти - 186.

Законопроєкт передбачає спрощення депортації нелегальних мігрантів і запровадження міграційних квот. Посилено умови отримання деяких соціальних допомог - тепер безробітні мігранти з країн за межами Євросоюзу зможуть розраховувати на них не раніше ніж через 5 років перебування у Франції.

Крім того, особи з подвійним громадянством, які вчинили злочини проти працівників правоохоронних органів Франції, можуть бути позбавлені французького паспорта. "Жорсткі заходи сьогодні необхідні", - заявив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен після завершення голосування. Згодом у соцмережі X Дарманен назвав шлях ухвалення закону "довгою боротьбою за кращу інтеграцію іноземців та висилку тих, хто вчиняє правопорушення".

Другий масштабний проєкт Єлисейського палацу

Для президента Франції Еммануеля Макрона реформа імміграційного законодавства є другим великим проєктом після пенсійної реформи, ухваленої попри тривалі протести. Однак ухвалення законопроєкту про імміграцію супроводжувалося труднощами. Лише кількома днями раніше парламент відхилив документ.

У початковій версії законопроєкт був покликаний сприяти інтеграції мігрантів, а також спрощенню депортації людей, які прибули до Франції нелегально. Однак згодом Сенат, в якому у прихильників Макрона немає більшості, посилив більшість положень документа.

Через імміграційній закон у Франції назріває урядова криза

Водночас ухвалення цього суперечливого законопроєкту посилило розбіжності серед членів уряду Макрона. За повідомленнями ЗМІ, невдовзі після схвалення законопроєкту міністр охорони здоров'я Орельєн Руссо подав у середу ввечері у відставку. Він вважався противником жорсткішої редакції закону, що породила запеклі суперечки в урядовому таборі, які тепер потрібно згладити. Згідно з повідомленнями, Макрон має намір прокоментувати закон цієї середи, повідомляє інформагенція dpa.

Ще до голосування в парламенті в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що кілька міністрів з лівого крила уряду розглядають можливість подати у відставку. Зокрема, видання Le Figaro і Le Parisien повідомили в середу ввечері, що неясно, чи прийняла прем'єр-міністр Елізабет Борн відставку міністра охорони здоров'я Руссо.

Центристський табір Макрона більше не має абсолютної більшості у Національній асамблеї Франції після парламентських виборів у червні 2022 року і тому залежить від голосів опозиції для реалізації своїх планів. Приміром, щоб заручитися підтримкою консерваторів для цього законопроєкту, уряд Макрона пішов на значні поступки їм, однак наразився на опір у своїх власних лавах, нагадує dpa.