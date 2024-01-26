У Франції скоригували законопроєкт про імміграцію

Після декількох місяців боротьби за новий імміграційний закон у Франції Конституційна рада республіки в четвер, 25 січня, скасувала значну частину суперечливого законопроєкту, схваленого раніше депутатами, постановивши, що 32 з 86 його статей не мають достатнього законодавчого обґрунтування.

Загалом цензурі Конституційної ради піддалися статті, що ускладнюють іммігрантам можливість привозити до Франції свої сім'ї й обмежують їхній доступ до користування соціальними виплатами й пільгами. Законопроєктом також були посилені підстави для депортації іноземців, які офіційно визнані "небажаними особами".

Водночас Конституційна рада залишила чинними більшість положень законопроєкту, запропонованих урядом президента Еммануеля Макрона, не погодившись з цілою низкою суперечливих доповнень у текст, які були зроблені під тиском правих і ультраправих політиків, зокрема лідерки французької політичної партії "Національний фронт" Марін Ле Пен, котра раніше називала закон про імміграцію "ідеологічною перемогою".

Реакції на рішення Конституційної ради Франції

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен привітав постанову Конституційної ради, написавши в соцмережі Х: "Конституційна рада схвалила урядовий текст. Ніколи ще він не передбачав стільки можливостей для висилки правопорушників і стільки вимог щодо інтеграції іноземців".

Після ухвалення рішення Макрон закликав Дарманена зробити "все, що в його силах" для "якнайшвидшої імплементації імміграційного закону", повідомив агентству AFP член команди президента.

Рішення Конституційної ради піддалося різкій критиці з боку правого крила. Так, лідер партії "Республіканці" Ерік Сьотті заявив, що Конституційна рада ухвалила політичне, а не юридичне рішення. За словами лідера республіканців у верхній палаті парламенту Франції Брюно Ретайо, парламент, очевидно, більше не ухвалює закони.

Голова правого "Національного об'єднання" Жордан Барделла вважає, що жорсткі заходи, які, на його думку, найбільше підтримували французи, були скасовані й тепер "закон мертвий". Барделла також закликав до проведення референдуму щодо імміграційного закону, назвавши такий спосіб волевиявлення громадян "єдиним рішенням".

У лівому таборі, вказує агентство dpa, привітали це рішення. Його, зокрема, повністю підтримав перший секретар Соціалістичної партії Олів'є Фор. А лідерка французької партії "зелених" Марін Тондельє написала, що Конституційна рада нагадала Макрону й уряду про основи республіки. Водночас координатор вкрай лівої партії "Франція нескорена" Манюель Бомбар своєю чергою закликав до повного відкликання імміграційного закону. "Закон повністю ампутований. У нього немає жодної легітимності", - заявив він.

Масові протести через імміграційний закон

Схвалений парламентом 19 грудня законопроєкт став причиною багатотисячних протестів, а також спричинив запеклі суперечки й критику. На підтримку документа виступили 349 депутатів, проти - 186. У Національних зборах за нього проголосували всі 88 депутатів вкрай правого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

Законопроєкт, зокрема, припускав спрощення депортації нелегальних мігрантів і запровадження міграційних квот. Крім того, особи з подвійним громадянством, які вчинили злочини проти співробітників правоохоронних органів Франції, відповідно до законопроєкту, можуть позбутися французького паспорта. "Жорсткі заходи сьогодні необхідні", - заявив тоді глава МЗС країни Стефан Сежурне.

21 січня у Франції на акції проти нового імміграційного закону вийшли десятки тисяч людей. Тільки біля Ейфелевої вежі зібралося не менше 16 тисяч осіб. Загалом, міністерство внутрішніх справ оцінило число демонстрантів в 75 тисяч, а організатори заявили про 150 тисяч протестувальників.