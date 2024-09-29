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У Ессені сирієць влаштував серію нападів, 30 постраждалих

Дмитро Шварц
29 вересня 2024 р.

Поліція заарештувала 41-річного сирійця, який підозрюється у підпалі двох будинків у західнонімецькому місті Ессен, внаслідок чого постраждали близько 30 осіб.

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У Ессені 41-річний сирієць підпалив два будинки
Поліція поки не може повідомити про мотиви дій затриманого Фото: Markus Gayk/picture alliance/dpa

Поліція у суботу, 28 вересня, заарештувала 41-річного сирійця, який підозрюється у підпалі двох будинків у західнонімецькому місті Ессен, внаслідок чого постраждали близько 30 осіб. За словами представника поліції, він також причетний до інциденту з фургоном, який врізався в два магазини, додавши, що в результаті цієї події ніхто не постраждав, передає агенція dpa.

Поліція також повідомила, що не може надати детальну інформацію про особу підозрюваного або його мотиви. За даними правоохоронців, пожежі сталися одразу в двох будинках, що викликало широкомасштабне реагування з боку екстрених служб. Постраждалі отримали медичну допомогу, а деякі з них були госпіталізовані. Серед восьми серйозно постраждалих дітей - двоє малюків, стан яких залишається критичним через вдихання диму, повідомили в пожежній бригаді.

Речник поліції відмовився коментувати повідомлення про те, що чоловік також погрожував комусь ножем і мачете. Він додав, що відео, які поширюються в соціальних мережах, наразі оцінюються владою.

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Видання BILD повідомляє, що через пожежі постраждала 31 людина, більшість з яких отримали опіки. Також повідомляється про те, що чоловік бігав по місту з мачете, а затримали його у дворі одного з магазинів.

Нагадаємо, що 23 серпня 26-річний сирієць влаштував різанину на фестивалі, присвяченому 650-річчю заснування міста Золінген, внаслідок чого загинули троє людей: чоловіки у віці 67 і 56 років, а також 56-річна жінка. Ще вісім гостей свята дістали поранення. Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за цей злочин, заявивши, що атаку вчинив її "солдат", але не навело доказів цього.

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