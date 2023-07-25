У ЄС розглядають питання експорту українського зерна

На засіданні у Брюсселі Ради ЄС з питань сільського господарства розглядається питання експорту українського зерна, заявив міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас.

Міністри сільського господарства країн Європейського Союзу у вівторок, 25 липня, під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства розглядають питання експорту українського зерна через ЄС. Про це повідомив міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас.

"Питань кілька, одне - інтенсивніше використовувати інфраструктуру та порти Євросоюзу. Литва зі свого боку запропонувала маршрут через країни Балтії, який полегшив би транспортування та експорт українського зерна", - сказав він журналістам у Брюсселі, пише агенція "Інтерфакс".

За словами Навіцкаса, митні формальності, фітосанітарні перевірки та інші процедури можуть бути перенесені з українсько-польського кордону до портів Євросоюзу, наприклад, до Клайпеди. Саме адміністративні процедури, за словами литовського міністра, нині є основними перешкодами для експорту українського зерна. При цьому Навіцкас висловив сподівання на підтримку в цих питаннях Польщі.

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Крім того, під час аграрної Ради ЄС обговорюватимуться заклики сусідніх з Україною держав ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна.

Як повідомлялось, на початку травня Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. У червні ЄС вирішив поступово скоротити запобіжні заходи щодо імпорту українського збіжжя до 15 вересня. Однак європейські сусіди України закликають ЄС продовжити заборону.

Нагадаємо, Росія вийшла з 18 липня з "зернової угоди", попередивши, що усі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.