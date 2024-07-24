У ЄС погодили виділення €4,2 млрд допомоги Україні

Посли країн-членів ЄС схвалили перший транш обсягом 4,2 мільярда євро у межах Українського фонду ЄС. Рішення про його виділення ще має схвалити Рада ЄС.

Посли країн-членів Європейського Союзу (ЄС)погодили в середу, 24 липня, виділення Україні першого траншу з так званого Українського фонду ЄС (Ukraine Facility). Про це повідомило у соцмережі Х представництво Угорщини в ЄС, котра нині головує у блоці.

Як ідеться в повідомленні, це рішення відкриває шлях до перерахування Україні фінансування обсягом 4,2 мільярда євро. Ці гроші мають бути спрямовані на фінансування відбудови, а також реконструкції та модернізації України, йдеться в дописі.

Щодо подальших дій, то Рада ЄС діятиме за письмовою процедурою, додається в дописі.

У Києві очікують позитивного рішення Ради ЄС

В міністерстві економіки України зазначили, що у другому кварталі 2024 року Україна виконала дев'ять індикаторів, що передбачені планом для Ukraine Facility. Далі рішення, ухвалене послами, має затвердити Рада ЄС.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, це рішення "є важливим етапом у нашому макрофінансовому плануванні, яке допоможе нам зберігати економічну стабільність".

"Сподіваємось на позитивне рішення і від Ради ЄС. Вдячні партнерам за підтримку і продовжуємо активно працювати над виконанням наступних завдань для забезпечення подальшої фінансової підтримки Україні", - запевнила урядовиця, слова якої наводить пресслужба відомства.

Також Україна може отримати ще чотири мільярди євро у межах цього фонду у листопаді 2024 року за умови виконання ще низки критеріїв, додала Свириденко.

Безпрецедентний крок в історії ЄС

Нагадаємо, наприкінці лютого цього року Європарламент погодив створення Українського фонду у рамках бюджету ЄС на 2024-2027 роки, а ще раніше це рішення ухвалили лідери ЄС на спеціальному саміті. Згодом це схвалила й Єврокомісія. У межах цього механізму передбачається виділенні Україні 50 мільярдів євро фінансування окремими траншами. Гроші з цього фонду мають витрачатися на відбудову та відновлення країни і на допомогу українській владі у проведенні реформ, необхідних для вступу в ЄС.

Створення Українського фонд стало прецедентом в історії ЄС, оскільки вперше така значна сума допомоги передбачається з бюджету блоку для країни, яка не входить до його складу. Мета фонду - підтримати стійкість державних інституцій та фінансової системи України. Гроші фонду будуть розподілені на 33 мільярди у кредитах та на 17 мільярдів у грантах. Відсоткові ставки за кредитами будуть субсидуватися.

Український фонд складатиметься з трьох головних компонентів. Перший передбачає підтримку фінансової стабільності України, другий призначений для залучення державних та приватних інвестицій на відновлення та реконструкцію України, третій - на технічну допомогу.