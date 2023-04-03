У Чорногорії обрали нового президента

Переможець виборів Яков Мілатович обіцяє привести Чорногорію до членства в ЄС і водночас також зміцнити відносини з Сербією.

На виборах президента Чорногорії перемогу здобув кандидат від руху "Європа зараз" економіст Яков Мілатович із результатом в 60,1 відсотка голосів, повідомив у ніч на понеділок, 3 квітня, Центр моніторингу, який спостерігає за перебігом виборів (CeMI). Офіційні результати очікуються протягом кількох днів.

Натомість його суперник - багаторічний лідер держави Міло Джуканович заручився підтримкою 39,9 відсотка виборців. За даними CeMI, явка виборців склала близько 70 відсотків.

61-річний Джуканович п'ять разів обіймав посаду прем'єра країни і двічі був президентом - з 1998 до 2002 року і з 2018 року дотепер. За підсумками другого туру чинний президент визнав поразку та привітав свого суперника. Він продовжить виконувати обов'язки лідера держави до 21 травня.

Мілатович обіцяє привести Чорногорію в ЄС

37-річний Мілатович обіймав посаду міністра економіки та економічного розвитку з грудня 2020 року до квітня 2022 року. Минулого року він став співзасновником партії "Європа зараз". Виступаючи перед своїми прихильниками після перемоги, Мілатович пообіцяв, що протягом наступних п'яти років Чорногорія увійде до Європейського Союзу. Країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2008 році.

"Чорногорія зробила рішучий крок уперед і попрощалася з застарілим режимом Міло Джукановича. Країна зробила крок уперед до європейської, красивішої і справедливішої Чорногорії", - заявив Мілатович.

Разом з тим, підтримуваний просербським табором, Мілатович обіцяє також зміцнити зв'язки з Белградом.

Посада президента в Чорногорії є значною мірою церемоніальною, однак перемога Мілатовича може підвищити шанси його партії на парламентських виборах, які пройдуть в країні в червні, зауважує Reuters.

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