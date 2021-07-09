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Міло Джуканович

Міло Джуканович - чорногорський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міло Джуканович".

Міло Джуканович є президентом Чорногорії з травня 2018 року. На цій посаді він перебуває вже вдруге. Вперше Міло Джуканович бул чорногорським президентом з 1998 до 2002 року. Крім того, Міло Джуканович уже чотири рази очолював уряд Чорногорії. Мідо Джуканович належить до Демократичної партії соціалістів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дорога в нікуди. Як Чорногорія опинилася в борговій кабалі Китаю

Дорога в нікуди. Як Чорногорія опинилася в борговій кабалі Китаю 09.07.2021

Приклад Чорногорії демонструє, яку небезпеку можуть ховати доступні кредити з Китаю. Країна позичила в КНР майже мільярд доларів на будівництво дороги. Нині у неї немає ані дороги, ані грошей на повернення кредиту.
Партія президента Чорногорії випереджає на виборах проросійську коаліцію

Партія президента Чорногорії випереджає на виборах проросійську коаліцію 31.08.2020

Демократична партія соціалістів Чорногорії, за прогнозами, може отримати лише 30 місць у парламенті. Експерти пов'язують слабкий результат партії президента зі спірним законом про віросповідання.
У Чорногорії відбулися багатотисячні акції протесту проти президента

У Чорногорії відбулися багатотисячні акції протесту проти президента 03.03.2019

Учасники акції протесту звинувачують президента Чорногорії Міло Джукановича та його партію в корупції й зловживанні повноваженнями, вимагаючи його відставки.
Чорногорія: журналісти під прицілом

Чорногорія: журналісти під прицілом 11.05.2018

У Чорногорії стріляли в журналістку Оліверу Лакич. Незалежна преса та опозиція звинувачують президента країни Міло Джукановича у причетності до нападів на журналістів.

На президентських виборах у Чорногорії перемагає Міло Джуканович

На президентських виборах у Чорногорії перемагає Міло Джуканович 15.04.2018

За попередніми даними, на президентських виборах у Чорногорії перемагає лідер правлячої партії Міло Джуканович. Політик з невеликими перервами правив країною чверть століття.
У Чорногорії відбуваються президентські вибори

У Чорногорії відбуваються президентські вибори 15.04.2018

Беззаперечним фаворитом нинішніх президентських перегонів у Чорногорії вважається 56-річний Міло Джуканович, який обіцяє зміцнити прозахідний курс та "захистити" країну від впливу Москви.
У Кремлі заперечують причетність Росії до планування держперевороту в Чорногорії

У Кремлі заперечують причетність Росії до планування держперевороту в Чорногорії 07.11.2016

У російському посольстві в Чоногорії також запевняють, що не отримували офіційного повідомлення щодо причетності громадян РФ до планування держперевороту в Чорногорії.
Російським націоналістам закидають підготовку перевороту в Чорногорії

Російським націоналістам закидають підготовку перевороту в Чорногорії 06.11.2016

За даними прокуратури в Подгориці, група "російських націоналістів" з РФ, Сербії та Чорногорії готувала в країні державний переворот. План включав убивство прем'єр-міністра і приведення до влади проросійської коаліції.
Російські шпигуни у Сербії - правда чи піар-трюк прем'єра Вучича?

Російські шпигуни у Сербії - правда чи піар-трюк прем'єра Вучича? 02.11.2016

Сербські ЗМІ пишуть про висилку з Белграда російських шпигунів, які планували переворот у Чорногорії. DW з'ясовувала, що все це означає.

Прем'єр-міністр Чорногорії залишає посаду попри перемогу на виборах (26.10.2016) 26.10.2016

Партія прем'єр-міністра Чорногорії перемогла на парламентських виборах. Проте сам прем'єр відмовляється від посади і вже запропонував наступника.
Багаторічний прем'єр Чорногорії відмовляється очолити уряд

Багаторічний прем'єр Чорногорії відмовляється очолити уряд 26.10.2016

Глава чорногорського уряду Міло Джуканович, незважаючи на перемогу його Демпартії соціалістів на виборах, відмовляється знову обійняти посаду прем'єр-міністра.
Чорногорія: Джуканович заявив про перемогу на парламентських виборах

Чорногорія: Джуканович заявив про перемогу на парламентських виборах 17.10.2016

Подгориця продовжуватиме курс на вступ до НАТО та ЄС, пообіцяв глава чорногорського уряду Міло Джуканович. Між тим офіційні результати парламентських виборів ще не оголошені.
Перший прогноз: В Чорногорії на виборах перемагає прозахідна партія влади

Перший прогноз: В Чорногорії на виборах перемагає прозахідна партія влади 16.10.2016

Згідно з прогнозом на основі підрахунку перших 20 відсотків бюлетенів правляча партія прем'єра Міло Джукановича набирає більше, ніж разом узяті дві головні опозиційні сили.
У Чорногорії обирають парламент

У Чорногорії обирають парламент 16.10.2016

Прем'єр-міністр країни Міло Джуканович вважає, що чорногорці мають зробити вибір між його прозахідним курсом та статусом "російської колонії".
Чорногорія підписала протокол про вступ до НАТО

Чорногорія підписала протокол про вступ до НАТО 19.05.2016

Країна стане повноцінним членом Альянсу після того, як всі держави НАТО ратифікують документ.
Чорногорія - росіяни йдуть з узбережжя Адріатики

Чорногорія - росіяни йдуть з узбережжя Адріатики 23.11.2015

Десятки тисяч росіян володіють нерухомістю у Чорногорії. Але маклери вже кілька років спостерігають за зменшенням інтересу. Економічна криза, а також політика уряду Чорногорії грають у цьому важливу роль.
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