Міло Джуканович - чорногорський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міло Джуканович".

Міло Джуканович є президентом Чорногорії з травня 2018 року. На цій посаді він перебуває вже вдруге. Вперше Міло Джуканович бул чорногорським президентом з 1998 до 2002 року. Крім того, Міло Джуканович уже чотири рази очолював уряд Чорногорії. Мідо Джуканович належить до Демократичної партії соціалістів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.