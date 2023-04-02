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Голосування у ПодгориціФото: Stevo Vasiljevic/REUTERS
ПолітикаЧорногорія

У Чорногорії другий тур президентських виборів

Анастасія Шепелева
4 год. тому

У другому турі виборці Чорногорії обиратимуть між прозахідним Міло Джукановичем і просербським молодим політиком Яковом Мілатовичем.

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Виборці Чорногорії обирають у неділю, 2 квітня, президента країни в другому турі виборів. На посаду глави держави претендують нинішній президент країни, який представляє "Демократичну партію соціалістів" Міло Джуканович, і кандидат від руху "Європа зараз" економіст Яков Мілатович.

Прозахідний чинний президент Міло Джуканович отримав більшість голосів у першому турі голосування два тижні тому, пише dpa. Однак його суперника Якова Мілатовича підтримують впливові партії, що виступають за тісніші зв'язки з Сербією. Голоси їхніх виборців у першому турі розділилися між кількома кандидатами. Імовірно, що у другому раунді голосування Мілатович здобуде їхню консолідовану підтримку і стане лідером перегонів, зауважує агентство. Результати очікуються пізно ввечері.

Звинувачення в корупції та зв'язках із мафією

Вибори в Чорногорії відбуваються за умов сильної політичної поляризації. Джуканович, який 2006 року привів Чорногорію до незалежності, а 2017 року - до НАТО, вже 33 роки керує країною, перебуваючи то на посаді прем'єр-міністра, то президента. Його одноосібне правління, яке часто затьмарювалося звинуваченнями в корупції та зв'язках з організованою злочинністю, закінчилося в серпні 2020 року, коли коаліція просербських сил змусила президентську Демократичну партію соціалістів (DPS) перейти в опозицію.

Уряди, що правили згодом, однак, виявилися нестабільними. 16 березня Джуканович розпустив парламент Чорногорії, оскільки просербські партії не змогли домовитися щодо кандидатури на пост прем'єр-міністра країни. Джуканович призначив дострокові парламентські вибори на 11 червня.

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