У Чорногорії обирають нового президента

Серед фаворитів перегонів - чинний прозахідний президент Чорногорії Міло Джуканович, якого неодноразово звинувачували в корупції. Експерти вважають, що переможець остаточно визначиться після другого туру 2 квітня.

У Чорногорії в неділю, 19 березня, відбуваються вибори нового президента. Прозахідний чинний глава держави Міло Джуканович домагається переобрання на другий термін на п'ять років. На посаду претендують ще шестеро кандидатів, з яких четверо - представники просербського табору.

Згідно з результатами опитувань, спрогнозувати, хто стане переможцем перегонів, складно. Переможець, найімовірніше, визначиться лише за результатами другого туру виборів 2 квітня.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом, а зачиняться о 20:00. Попередні результати сьогоднішнього голосування очікуються в ніч на 20 березня.

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Звинувачення в корупції та зв'язках із мафією

Вибори в Чорногорії відбуваються за умов сильної політичної поляризації. Джуканович, який 2006 року привів Чорногорію до незалежності, а 2017 року - до НАТО, вже 33 роки керує країною, перебуваючи то на посаді прем'єр-міністра, то президента. Його одноосібне правління, яке часто затьмарювалося звинуваченнями в корупції та зв'язках з організованою злочинністю, закінчилося в серпні 2020 року, коли коаліція просербських сил змусила президентську Демократичну партію соціалістів (DPS) перейти в опозицію.

Уряди, що правили згодом, однак, виявилися нестабільними.16 березня Джуканович розпустив парламент Чорногорії, оскільки просербські партії не змогли домовитися щодо кандидатури на пост прем'єр-міністра країни. Джуканович призначив дострокові парламентські вибори на 11 червня.