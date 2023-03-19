У Чорногорії буде другий тур виборів президента - прогноз

За прогнозом результатів голосування, чинний президент Міло Джуканович лідирує в президентських перегонів, втім не набирає понад 50 відсотків голосів виборців, що означає проведення другого туру.

Чинний президент Чорногорії Міло Джуканович, ймовірно, лідирує в президентських перегонах із результатом близько 35,5 відсотка, повідомляє ввечері у неділю, 19 березня, Reuters з посиланням на прогноз результатів голосування від Центру моніторингу та досліджень (CEMI), зведений із статистичної вибірки голосів.

Втім Джуканович не здобуває перемоги в першому турі. У другому турі, який відбудеться 2 квітня, його опонентом, ймовірно, стане колишній міністр економіки країни Яков Мілатович. За прогнозами, він отримує 28,8 відсотка голосів

Звинувачення в корупції та зв'язках із мафією

Вибори в Чорногорії відбуваються за умов сильної політичної поляризації. Джуканович, який 2006 року привів Чорногорію до незалежності, а 2017 року - до НАТО, вже 33 роки керує країною, перебуваючи то на посаді прем'єр-міністра, то президента. Його одноосібне правління, яке часто затьмарювалося звинуваченнями в корупції та зв'язках з організованою злочинністю, закінчилося в серпні 2020 року, коли коаліція просербських сил змусила президентську Демократичну партію соціалістів (DPS) перейти в опозицію.

Уряди, що правили згодом, однак, виявилися нестабільними. 16 березня Джуканович розпустив парламент Чорногорії, оскільки просербські партії не змогли домовитися щодо кандидатури на пост прем'єр-міністра країни. Джуканович призначив дострокові парламентські вибори на 11 червня.