 Уряду Чорногорії оголосили вотум недовіри | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2022

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Новини

Уряду Чорногорії оголосили вотум недовіри

Голосування парламенту про недовіру уряду Чорногорії відбулося за кілька тижнів після підписання угоди з Сербською православною церквою.

Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і міністри уряду

Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і міністри уряду

Парламент Чорногорії переважною більшістю голосів виніс у ніч на суботу, 20 серпня, вотум недовіри уряду на чолі з прем'єр-міністром Дрітаном Абазовичем. Про це повідомляється на сайті чорногорського законодавчого органу - Скупщини.

Це сталося через три тижні після укладення Чорногорією угоди з Сербською православною церквою (СПЦ). 

Спірна угода

Угоду підписали  прем'єр Чорногорії та сербський патріарх Порфирій. Вона затверджує правовий статус СПЦ у Чорногорії та надає відповідні майнові гарантії.

На думку Абазовича, це мало допомогти врегулювати всі церковні суперечки щодо майна СПЦ у Чорногорії та "зосередитись на інших важливих питаннях". Критики вважають, що потреби в особливій угоді з СПЦ, окремо від інших релігійних громад, не було.

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Урядова криза

Поки не відомо, чи призведе розпад уряду до дострокових парламентських виборів, чи парламентські партії зможуть сформувати нову коаліцію.

36-річний Абазович очолив уряд лише 28 квітня 2022 року. Як і президент Чорногорії Міло Джуканович, він вважається прозахідним політиком.

Після того, як у 2006 році Чорногорія вийшла з державного союзу з Сербією, влада в Белграді намагалася посилити свій вплив у Чорногорії, використовуючи СПЦ, а також місцеві просербські політичні партії та організації.

Чорногорія з населенням близько 620 тисяч осіб входить до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з 2017 року та прагне вступу до Європейського Союзу, чому заважають політичні розбіжності у балканській країні. СПЦ є найвпливовішою релігійною організацією у Чорногорії.

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