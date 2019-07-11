 У Чорногорії поліція розігнала протест проти Сербської православної церкви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2021

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Новини

У Чорногорії поліція розігнала протест проти Сербської православної церкви

Чорногорська поліція розчистила барикади, які звели учасники протесту проти інтронізації єпископа Сербської православної церкви, митрополита Йоаникія.

Протестувальники підпалили барикаду з шин у Цетинє

Протестувальники підпалили барикаду з шин у Цетинє

Чорногорська поліція в неділю, 5 вересня, застосувала силу, щоб розчистити барикади, які протестувальники звели на головній дорозі Цетинє - історичної столиці Чорногорії. У цьому місті в неділю має відбутися інтронізація митрополита Чорногорсько-Приморського Йоаникія, єпископа Сербської православної церкви (СПЦ). Поліцейські застосували сльозогінний газ, а протестувальники запалили покришки.

Поліцейський затримає учасника протесту

Поліцейський затримає учасника протесту

Напередодні сотні противників інтронізації прорвали поліцейський кордон та почали зводити на околиці міста барикади з каміння та покришок. При цьому протестувальники скандували "Це не Сербія" та "Хай живе Чорногорія". Втім, за даними чорногорських ЗМІ, Йоаникій та патріарх СПЦ Порфирій прибули до цетинського монастиря на вертольоті.

Демонстрація прихильників СПЦ у Подгориці

Демонстрація прихильників СПЦ у Подгориці

Водночас у столиці Подгориці тисячі людей вітали Йоаникія та Порфірія. Приблизно 30 відсотків 620-тисячного населення Чорногорії вважають себе сербами. У грудні 2020 року в Чорногорії до влади прийшла просербська партія, хоч і в коаліції з прочорногорськими лібералами і "зеленими", відзначає агентство dpa. Новий уряд скасував закон про свободу віросповідання, ініційований президентом країни Міло Джукановичем.

Цей закон передбачав, що в державну власність мало бути передано все церковне майно, включаючи будівлі і землі релігійних громад, якщо вони не належали їм до 1 грудня 1918 року, коли Чорногорія була приєднана до Сербії.

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