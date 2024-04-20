У близьких до РФ країн є сумніви щодо війни - Шольц

Близькі до РФ країни теж мають сумніви, що війна в Україні має якийсь сенс для Росії, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц після повернення з Китаю. Однак він не виключив, що ця війна затягнеться на роки.

Країни, які підтримують тісні відносини з Москвою, теж мають сумніви щодо доцільності війни в Україні, заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "У світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для Росії якийсь сенс. Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії", - сказав він на заході видання Freie Presse у Хемниці в п'ятницю, 19 квітня.

Ці слова Шольца пролунали після повернення з Китаю, де канцлер ФРН перебував з офіційним візитом 14-17 квітня. Глава німецького уряду зазначив, що Китай відкрито заявив про готовність брати участь у дипломатичному процесі для припинення війни в Україні. Крім того, за словами Шольца, Пекін позитивно оцінив запланований на середину червня мирний саміт щодо України у Швейцарії: "Це результат, який не можна недооцінювати (...) І це більше, ніж можна було б очікувати три чи шість місяців тому".

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У ході візиту до Китаю Шольц закликав голову КНР Сі Цзіньпіна вплинути на російського президента Володимира Путіна для того, щоб той закінчив війну в Україні. "Слово Китаю має вагу в Росії. Тому я попросив Сі чинити тиск на Росію, щоб Путін нарешті припинив свою шалену кампанію, вивів свої війська і закінчив цю жахливу війну", - написав Шольц 16 квітня у соцмережі X.

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Шольц: Війна в Україні загрожує затягнутися на роки

На тому ж заході у Хемниці 19 квітня Олаф Шольц сказав, що війна в Україні може тривати ще кілька років, і що Володимиру Путіну "це не повинно зійти з рук". Канцлер ФРН підтвердив, що Німеччина продовжуватиме надавати Києву військову допомогу, але при цьому звернув увагу і на важливість дипломатичних зусиль.

При цьому Шольц не виключив, що може знову обговорити з Путіним телефоном війну в Україні. "Але звичайно, має бути зрозуміло, про що конкретно ми говоритимемо", - наголосив він. Канцлер Німеччини ще раз звинуватив російського президента в тому, що той переслідує імперіалістичну мету і хоче поставити під сумнів саме існування України.