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У Білорусі уможливили заборону іноЗМІ за "недружні дії"

Ольга Журавльова | Павло Мильников
4 год. тому

Заборона роботи іноземних ЗМІ в Білорусі можлива у разі "недружніх дій" інших держав до білоруських ЗМІ, випливає з підписаного Лукашенком документа.

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У Білорусі уможливили заборону іноЗМІ за "недружні дії"
Фото: Colourbox

Влада Білорусі уможливила заборону діяльності іноземних ЗМІ на території країни. Відповідний закон підписав правитель Білорусі Олександр Лукашенко, повідомив офіційний Мінськ у суботу, 1 липня.

Нововведення допускають заборону на діяльність іноземних ЗМІ в Білорусі "в разі прояву іноземними державами недружніх дій" щодо білоруських ЗМІ. Крім того, Мінськ розширив перелік підстав для анулювання свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмеження доступу до інтернет-ресурсів, зокрема інформаційних.

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Білоруська влада пояснила свої дії наміром удосконалювати "механізми захисту національних інтересів у медіасфері".

Доля незалежних ЗМІ після виборів у Білорусі

У серпні 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, за підсумками яких ЦВК оголосила про перемогу Олександра Лукашенка з результатом понад 80 відсотків. У день голосування у країні почалися масові протести, що тривали кілька місяців. Виступи громадян, переконаних у фальсифікації результатів виборів, жорстко придушували силовики.

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Улітку 2021 року офіційний Мінськ ліквідував усі незалежні ЗМІ в республіці. Кілька сотень інтернет-ресурсів білоруська влада визнала екстремістськими.

Чому Лукашенко відмовився від виступу 9 травня?

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