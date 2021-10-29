Telegram-канал NEXTA визнали "екстремістським формуванням" у Білорусі

МВС Білорусі у п'ятницю, 29 жовтня, повідомило про визнання "екстремістським формуванням" Telegram-каналів NEXTA, NEXTA-Live та LUXTA та заборонило їхню діяльність.

"Міністерством внутрішніх справ ухвалено рішення про визнання групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність за допомогою інтернет-ресурсів "NEXTA", "NEXTA-Live" та "LUXTA", екстремістським формуванням та забороною його діяльності", - зазначається в повідомленні.

Це не перший репресивний захід білоруської влади проти опозиційних інтернет-ресурсів. 20 жовтня 2020 року суд Центрального району Мінська визнав NEXTA та його логотип "екстремістськими матеріалами", через "заклики до масових заворушень".

Окрім NEXTA, у Білорусі вже визнані "екстремістськими формуваннями", Telegram-канали "Бусла ляцяць", "Дружины народной самообороны", "Кибер-Партизаны" та чат "Клуб любителей песен Цоя". Авторам та учасникам таких ресурсів загрожує до 7 років позбавлення волі, заявляла білоруська влада.

Крім того, 12 жовтня уряд Білорусі вирішив притягати до відповідальності і передплатників Telegram-каналів, визнаних екстремістськими - як учасників екстремістського формування. Цього тижня білоруські силовики затримали щонайменше 24 громадян за підписку на Telegram-канали, принаймні одну із затриманих - студентку Яніну Змитрович - суд заарештував на 15 діб.

Тиск на медіа

Білоруська влада продовжує безпрецедентний тиск на медіа. Напередодні, 28 жовтня, в крані заблокували сайт Deutsche Welle, а також сторінки видань "Настоящее время і "Новый час". Прояснити ситуацію і відновити доступ до Deutsche Welle вже вимагає німецьке МЗС.

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