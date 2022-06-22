У Білорусі почалися мобілізаційні навчання поблизу України

Міністерство оборони Білорусі в середу, 22 червня, оголосило про мобілізаційні навчання до липня в Гомельській області, яка межує з Україною.

Метою навчань білоруське міноборони називає "перевірку готовності військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням". Відпрацьовуватимуть питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу, йдеться у повідомленні.

За час перебування на військових зборах із військовослужбовцями проведуть заняття. Під час навчань військовозобов'язаних будуть сповіщати та збирати у пунктах відправлення до військових частин. Після чого, як стверджують у відомстві, військовозобов'язаних відправлять за місцем проживання. Поставка мобілізаційних ресурсів у військові частини нібито не планується.

Для створення ситуації, наближеної до реальної, у навчаннях братимуть участь підрозділи сил спеціальних операцій.

У Мінську стверджують, що навчання планові та відбуваються щороку, наприклад, 2021 року перевіряли готовність військових комісаріатів у Могильовській області.

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Загроза з боку Білорусі

В середині червня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив перевірити в чотирьох областях готовність до можливого вторгнення з боку Білорусі, в тому числі російських військ повторно. В яких саме регіонах здійснять перевірку, Данілов не уточнив. З Білоруссю межують Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська області.

У свою чергу керівник Офісу президента Андрій Єрмак днями назвав участь збройних сил Білорусі у війні проти України малоймовірною через непопулярність цієї ідеї серед населення. "Ми вважаємо, що білоруський народ не підтримує цієї ідеї. Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але ймовірність масштабної участі у війні білоруської армії не дуже висока саме через настрої народу Білорусі", - сказав він в інтерв'ю "Лівому берегу".

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