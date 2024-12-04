Верховна Рада істотно підвищила акцизи на цигарки

З наступного року українцям доведеться платити за одну пачу цигарок приблизно на 40 гривень більше. Це передбачають ухвалені ВР нові ставки акцизного збору на тютюнові вироби.

Уже з наступного року тютюнозалежним українцям доведеться значно більше платити за свою шкідливу звичку. Депутати Верховної Ради під час засідання в середу, 4 грудня, ухвалили в другому читанні та в цілому законопроєкт №11090, який передбачає перегляд, а фактично - збільшення розміру ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Про ухвалення цього нормативного акту повідомив народний депутат від фракції "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram .

"Основною метою підготовки законопроєкту є поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС (...), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їхнього розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання", - зазначив депутат ВР.

На 40 гривень більше за одну пачку цигарок

Водночас представник фракції "Голосу" нардеп Ярослав Железняк пояснив, що внаслідок ухвалення цього законопроєкту вже з наступного року одна пачка цигарок може додатково зрости в ціні орієнтовно на 40 гривень. "Може й на більше, оскільки акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС", - пояснив він.

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