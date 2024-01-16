У світі менше споживають тютюн - ВООЗ

Якщо в 2000 році кожен третій дорослий у той чи інший спосіб споживав тютюн, то в 2022 році споживачем тютюнових виробів був уже кожен п'ятий дорослий, підрахували в ВООЗ.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у світі поменшало курців тютюну та інших споживачів тютюнових виробів. Згідно з оприлюдненим у вівторок, 16 січня, звітом ВООЗ, у 2022 році кожен п'ятий дорослий споживав тютюн і тим самим ставив під загрозу своє здоров'я.

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Це тоді, коли ще 2000 року споживачем тютюну чи виробів з нього був кожен третій дорослий. Згідно з останніми оцінками аналітиків, досі 1,25 мільярда дорослих палять цигарки, сигари або люльки. Попри те, що за останні два роки населення світу зросло на 149 мільйонів осіб, число курців за той самий період скоротилося на 19 мільйонів. Загалом споживання тютюну зменшилося у 150 країнах світу, попри спроби тютюнових компаній протидіяти цим тенденціям, що не може не тішити, констатували в організації.

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На думку ВООЗ, споживання тютюну та виробів з нього призводить до розвитку раку, серцево-судинних захворювань та інших смертельних хвороб. Центральним інструментом у боротьбі з курінням є міжнародна конвенція із боротьби проти тютюну від 2005 року, яка зобов'язує держави-підписанти заборонити рекламу та підвищувати податки й акцизні збори на тютюнові вироби, кажуть в ВООЗ.