Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних і заборонила курити їх у громадських місцях

Верховна Рада України прирівняла електронні пристрої для куріння до звичайних сигарет і заборонила користуватися ними у громадських місцях, рекламувати їх і продавати неповнолітнім. Відповідне рішення у четвер, 16 грудня, підтримали 317 народних депутатів.

Окрім того, так званий антитютюновий законопроєкт "Щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну" містить нові правила маркування тютюнових виробів - текст і картинки про шкоду куріння повинні займати не половину, а 65 відсотків пачки, так само, як і у державах ЄС. Виробники мають розміщувати на упаковках реалістичні зображення хвороб, спричинених тютюном.

Також прийняти законодавцями норми забороняють використання у будь-яких компонентах тютюнових виробів чи електронних сигарет смакових і ароматичних добавок, наприклад, фруктових чи ягідних. Як підкреслюють в міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України, саме такі вироби найчастіше приваблюють дітей та молодь, які ще не мають шкідливої звички курити, створюючи хибне враження про менш шкідливі наслідки вживання тютюнових виробів.

Однак більшість ухвалені зміни набудуть чинності лише через півтора роки після підписання закону президентом. Нові правила маркування тютюнових пачок стануть обов'язковими через два роки, а от заборона на куріння електронних сигарет вступить в силу через півроку.

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МОЗ: щороку від хвороб, спричинених курінням, помирають 85 тисяч українців

Як зазначають у МОЗ, вживання тютюнових виробів — один з основних факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету, раку, хронічних обструктивних захворювань легень і розладів психічного здоров’я. Ці захворювання своєю чергою є причиною майже 84 відсотків усіх смертей в Україні.

Щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням, зазначають у відомстві.