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Щонайменше одну-дві пляшки пива на день вживає майже кожен десятий житель Німеччини.
Щонайменше одну-дві пляшки пива на день вживає майже кожен десятий житель Німеччини.Фото: Karina Hessland/IMAGO
СуспільствоНімеччина

Німці стали менше вживати алкоголь та курити

Дмитро Вачедін
1 год. тому

Кількість курців у Німеччині та витрати на алкоголь і сигарети зменшуються щороку, але цифри залишаються в зоні ризику.

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Жителі Німеччини витратили в 2022 році 27,1 мільярда євро на тютюнову продукцію, що на 7,7 відсотка менше, ніж роком раніше. Це випливає зі щорічного звіту Німецького відомства з питань залежностей (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen), оприлюдненого в середу, 26 квітня.

Зараз у Німеччині курять 16 відсотків жінок і 22 відсотки чоловіків. Щороку цей показник знижується.

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Алкоголь з ризиком для здоров'я, тобто щонайменше одну-дві пляшки пива на день, у Німеччині вживають близько 7,9 мільйона жителів - майже кожен десятий. Це більше, ніж у середньому в світі. За рік ця кількість дещо знизилась, але залишається в небезпечній зоні, попереджує організація.

У звіті також зазначається, що відмова від алкоголю дасть змогу жінкам прожити, в середньому, на 16 років більше, а чоловікам - на 10 років.

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