В Україні набула чинності заборона на куріння е-сигарет у громадських місцях

У понеділок, 11 липня, в Україні набули чинності окремі норми антитютюнового закону, які передбачають заборону на куріння тютюнових виробів для електронного нагрівання (ТВЕНів, відомих як "стіки". - Ред.) у громадських місцях нарівні з електронними сигаретами (відомими як "вейпи". - Ред.), кальянами та цигарками, забороненими для паління в громадських місцях із 2012 року.

Також закон забороняє "курилки" у приміщеннях підприємств усіх форм власності та надає повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові вільні від куріння місця, повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. У відомстві зазначають, що за куріння у заборонених місцях відповідальність несуть як курці-порушники, так і суб'єкти господарювання, у приміщенні або на території яких вчиняється правопорушення.

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Штрафи за куріння у громадських місцях

За словами голови парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайла Радуцького, за порушення заборони для громадян передбачається штраф у розмірі 51-350 гривень, а для закладів громадського харчування - від трьох до 15 тисяч гривень.

Також закон забороняє та збільшує штрафи за продаж неповнолітнім е-сигарет, рідин до них, пристроїв для споживання ТВЕНів, інших предметів, пов'язаних із вживанням тютюнових виробів.

Депутат назвав цей закон "ще одним кроком" на шляху до євроінтеграції. "Ми виконуємо вимоги Директиви 2014/40/Європейського союзу та Рамкової конвенції Всесвітньої організації з охорони здоров'я щодо боротьби з тютюном", - написав він у соцмережах.

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Інші норми антитютюнового закону

Закон також забороняє використання у будь-яких компонентах тютюнових виробів чи електронних сигарет смакових і ароматичних домішок, наприклад, фруктових чи ягідних. Як зазначали у міністерстві охорони здоров'я України, саме такі вироби найчастіше приваблюють дітей та молодь, які ще не мають шкідливої звички курити, створюючи хибне враження про менш шкідливі наслідки вживання тютюнових виробів.

Крім того, законом встановлені нові правила маркування тютюнових виробів - текст і картинки про шкоду куріння мають займати не половину, а 65 відсотків пачки, так само, як і у державах ЄС. Виробники мають розміщувати на упаковках реалістичні зображення хвороб, спричинених тютюном.

Більшість ухвалених змін набуде чинності в липні 2023 року. Нові правила маркування тютюнових пачок стануть обов'язковими у січні 2024 року.