Нова Зеландія хоче заборонити продаж тютюну майбутнім поколінням

Влада Нової Зеландії має намір заборонити на законодавчому рівні продаж тютюнових виробів для майбутніх поколінь. З відповідною заявою виступила заступниця глави міністерства охорони здоров'я країни Айша Верралл у четвер, 9 грудня, повідомляє Reuters.

"Ми хочемо бути впевнені в тому, що молоді люди ніколи не почнуть палити, тому ми криміналізуємо продаж або постачання тютюнових виробів новим поколінням молоді", - заявила Верралл.

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Йдеться про законопроєкт, який мають розглянути у парламенті у 2022 році. Згідно з його положеннями, особи, яким на час набуття чинності закону виповниться 14 років, не зможуть легально купувати тютюн протягом усього свого життя.

"Мірою того, як вони дорослішатимуть, вони і наступні покоління ніколи не зможуть законно купувати тютюн, оскільки правда така, що немає безпечного віку для початку паління", - зазначила у своєму Twitter-акаунті Верралл.

За словами заступниці глави МОЗ, паління є "головною причиною превентивної смерті в Новій Зеландії, а також викликає рак в одному з чотирьох випадків".

Згідно з офіційними даними, 11,6 відсотка новозеландців віком старше 15 років палять. Серед дорослого корінного населення цей показник сягає 29 відсотків. Завдяки обмеженням на продаж тютюну, влада Нової Зеландії розраховує скоротити цей показник до 5 відсотків до 2025 року.

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Обмеження набуватимуть чинності поетапно: 2024 року планують суттєво скоротити кількість ліцензованих торговців тютюновими виробами, 2025 року підвищити граничні норми вмісту нікотину у продуктах, а у 2027 році досягти "вільного від паління" покоління.

Наразі представники влади країни не повідомляють яким чином стежитимуть за дотриманням запланованих обмежень і чи розповсюджуватимуться вони на туристів.

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