Туск не виключає розширення заборони на імпорт з України

Якщо ЄС не вживатиме заходів для захисту ринків блоку, Польща може розширити заборону на імпорт і на іншу продукцію з України, не виключає Дональд Туск.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не може виключити розширення національної заборони на імпорт українського зерна на іншу продукцію, якщо Європейський Союз не вживатиме заходів для захисту ринків блоку. Таку заяву Туск зробив у вівторок, 27 лютого, під час візиту до Праги, у той час, як тисячі польських фермерів вийшли на вулиці Варшави, протестуючи проти імпорту продовольства з України та правил, передбачених "Зеленою угодою" ЄС.

"Ми говоримо про це з українською стороною - про те, що необхідно буде розширити ембарго на інші продукти, якщо Європейський Союз не знайде ефективніших способів захисту європейського і польського ринків", - заявив Туск, цитує Reuters.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський заявив у вівторок увечері в інтерв'ю телеканалу Polsat News, що на середу заплановані подальші переговори з Україною щодо рішень і що розглядаються різні можливості.

Він також повідомив, що польські фермери були запрошені на переговори до міністерства сільського господарства в четвер. Водночас організатори акцій протесту польських фермерів погрожують подальшими страйками, якщо не буде знайдено прийнятного для них рішення.

Фермери по всій Європі вже кілька тижнів протестують проти обмежень, які накладає на них положеннями "Зелена угода" ЄС, спрямованими на боротьбу зі змінами клімату, а також проти зростання видатків і, як вони стверджують, недобросовісної конкуренції з боку країн з-поза меж ЄС, зокрема, України, пише Reuters.

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Окрім того, польські фермери вже кілька тижнів блокують низку КПП на польсько-українському кордоні. Під час акцій неодноразово доходило до того, що страйкарі висипали українське збіжжя з вантажівок і вантажних потягів.