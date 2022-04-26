Російські туристи та українські біженці у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

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Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.
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У цьому випуску - з такими темами:
00:00 Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері
05:50 Туреччина: кого і чому бояться українські біженки
10:41 Іспанія: як багатії програли екологічним активістам
16:01 Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів
20:45 Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі
Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.