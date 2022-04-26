 Російські туристи та українські біженці у Туреччині - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.04.2022

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Політика й суспільство

Російські туристи та українські біженці у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.

Кремль посеред Антальї - одного з улюблених курортів росіян у Туреччині

Кремль посеред Антальї - одного з улюблених курортів росіян у Туреччині

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" на каналі "DW Українською".

У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері

05:50 Туреччина: кого і чому бояться українські біженки

10:41 Іспанія: як багатії програли екологічним активістам

16:01 Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів

20:45 Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі

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Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.  

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (відео)

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.  

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Сурогатне материнство в Україні в часи війни. Українські біженки в Туреччині. Іспанські екоактивісти проти багатіїв.

Проблеми сурогатних матерів в Україні через війну - "Європа у фокусі" (26.04.2022) 26.04.2022

Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.

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Докладно

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