Політика й суспільство

Російські туристи та українські біженці у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.

Кремль посеред Антальї - одного з улюблених курортів росіян у Туреччині

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами: 00:00 Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері 05:50 Туреччина: кого і чому бояться українські біженки 10:41 Іспанія: як багатії програли екологічним активістам 16:01 Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів 20:45 Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі

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