Тюремне фото Трампа стало хітом: у США масово продають мерч
Знімок колишнього президента США Дональда Трампа з в'язниці в штаті Джорджія американці друкують на сувенірній продукції. Його продають та купують як прихильники, так і опоненти Трампа, повідомляє в суботу, 26 серпня, агентство Reuters.
Так, комітет Трампа зі збору коштів "Врятуйте Америку" продає футболки з написом "Ніколи не здавайся!" за 34 долари, підставки для напоїв за 15 доларів і кружки за 25 доларів. Син експрезидента Дональд Трамп-молодший продає футболки та плакати за 30 і 20 доларів відповідно.
Натомість опоненти Трампа з групи Lincoln Project продають за 55 доларів набір з шести чарок з написом FAFO (Fuck Around and Find Out - популярний вигук антитрампістів, що цензурними словами означає "Тільки спробуй і дізнаєшся (якою буде відповідь). - Ред.).
Товари з тюремним фото Трампа також почали з'являтися у незалежних крамницях Лос-Анджелеса та на сайті виробів ручної роботи Etsy.
На думку деяких політологів, продаж сувенірної продукції з Трампом може стати серйозним джерелом коштів для його кампанії, втім вони поки не впевнені щодо юридичних прав на комерційне використання знімка.
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Байден оцінив тюремне фото Трампа: Красивий легінь
Про хітове фото Трампа запитали і в президента США Джо Байдена. "Бачив його по телевізору. Красивий легінь", - сказав він журналістам у районі озера Тахо, де відпочиває разом з родиною.
Нагадаємо, що 24 серпня Трамп прибув до в'язниці в Джорджії, щоб здатися владі та відбути формальну процедуру арешту в справі про втручання у вибори. Трампу закидають спробу змінити результат президентських виборів 2020 року в Джорджії незаконним шляхом.
Експрезидента тимчасово заарештували й помістили у тюрму. Там і зробили вже культове фото. Процедура арешту, як і передбачалося, була швидкою, оскільки раніше представники Трампа домовились про його звільнення під заставу в 200 тисяч доларів. Приблизно за 20 хвилин Трамп вийшов з в'язниці та попрямував в аеропорт Атланти.
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