Тюремне фото Трампа стало хітом: у США масово продають мерч

Знімок експрезидента США з в'язниці в Джорджії продають і прихильники, і опоненти Трампа, друкуючи його на чашках і футболках. Байден каже, що на фото "красивий легінь".

Знімок колишнього президента США Дональда Трампа з в'язниці в штаті Джорджія американці друкують на сувенірній продукції. Його продають та купують як прихильники, так і опоненти Трампа, повідомляє в суботу, 26 серпня, агентство Reuters.

Так, комітет Трампа зі збору коштів "Врятуйте Америку" продає футболки з написом "Ніколи не здавайся!" за 34 долари, підставки для напоїв за 15 доларів і кружки за 25 доларів. Син експрезидента Дональд Трамп-молодший продає футболки та плакати за 30 і 20 доларів відповідно.

Натомість опоненти Трампа з групи Lincoln Project продають за 55 доларів набір з шести чарок з написом FAFO (Fuck Around and Find Out - популярний вигук антитрампістів, що цензурними словами означає "Тільки спробуй і дізнаєшся (якою буде відповідь). - Ред.).

Товари з тюремним фото Трампа також почали з'являтися у незалежних крамницях Лос-Анджелеса та на сайті виробів ручної роботи Etsy.

На думку деяких політологів, продаж сувенірної продукції з Трампом може стати серйозним джерелом коштів для його кампанії, втім вони поки не впевнені щодо юридичних прав на комерційне використання знімка.

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Байден оцінив тюремне фото Трампа: Красивий легінь

Про хітове фото Трампа запитали і в президента США Джо Байдена. "Бачив його по телевізору. Красивий легінь", - сказав він журналістам у районі озера Тахо, де відпочиває разом з родиною.

Нагадаємо, що 24 серпня Трамп прибув до в'язниці в Джорджії, щоб здатися владі та відбути формальну процедуру арешту в справі про втручання у вибори. Трампу закидають спробу змінити результат президентських виборів 2020 року в Джорджії незаконним шляхом.

Експрезидента тимчасово заарештували й помістили у тюрму. Там і зробили вже культове фото. Процедура арешту, як і передбачалося, була швидкою, оскільки раніше представники Трампа домовились про його звільнення під заставу в 200 тисяч доларів. Приблизно за 20 хвилин Трамп вийшов з в'язниці та попрямував в аеропорт Атланти.

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