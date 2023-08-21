Тропічний шторм "Гіларі" спричинив повені у Каліфорнії

Південь американського штату Каліфорнія потерпає від потужного тихоокеанського тропічного шторму "Гіларі", що спричинив зливи та повені. У понеділок 21 серпня, було підтоплено місто Палм-Спрінгз і окремі райони другого за кількістю мешканців міста США - Лос-Анджелесу, повідомляє Reuters.

За даними Національного центру США з ураганів (NHC), у другій половині дня 20 серпня буревій пронісся півднем Каліфорнії зі швидкістю вітру 95 км/год. NHC застеріг щодо загрози "історично сильних" злив, які можуть спричинити раптові, небезпечні для життя повені в деяких районах штату.

Унаслідок шторму вийшли з берегів деякі річки. У Сан-Дієго поблизу кордону з Мексикою було врятовано дев'ятьох людей, які опинилися в річці, повідомила місцева пожежна служба. В окрузі Вентура з річки вдалося врятувати двох людей.

І хоча протягом ночі оцінка потужності "Гіларі" була знижена до "посттропічного циклону", він таки призвів до затоплення низки міст в регіоні. Найбільше постраждало місто Палм-Спрінгз, де по затоплених вулицях текли сміттєві потоки. Міська система екстреної допомоги 911 вийшла з ладу через негоду.

Також в деяких районах Лос-Анджелеса були затоплені вулиці, повалені дерева та обірвані лінії електропередач. В окремих гірських і пустельних районах випала річна норма опадів у 12-25 сантиметрів.

За даними Flightaware.com, у понеділок вранці близько 400 авіарейсів в регіоні були скасовані або затримані.

Тропічні шторми дуже рідкісні у цій частині США. За деякими даними, йдеться про перший за останні 84 роки такий буревій у Каліфорнії. Метеорологічна служба США виступила з застереженням щодо загрози раптових повеней та руйнівних потоків води, а також зсувів та селів. Раніше в Мексиці "Гіларі" забрав життя не менше двох людей.

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На півночі США та Канаді - лісові пожежі

Тим часом на півночі США вирують лісові пожежі. Полум'я перейшло кордон Канади та США і поширюється в американському штаті Вашингтон, де кілька тисяч людей були змушені рятуватися втечею, щонайменше одна людина загинула.

Раніше повідомлялося про евакуацію жителів ще південніших сільських районів поблизу кордону штатів Каліфорнія та Орегон. Крім того, раніше спустошливі пожежі на Гаваях призвели до загибелі щонайменше 110 людей.

У зв'язку з найсильнішими лісовими пожежами на заході Канади влада провінції Британська Колумбія розпорядилася про евакуацію близько 30 тисяч людей з регіону навколо озера Оканаган та міста Келоуна. Ще приблизно 36 тисяч канадців отримали попередження і можуть бути евакуйовані в разі погіршення ситуації. Лісові пожежі літа 2023 року вже названо найсильнішими за всю історію спостережень у Канаді. Наразі є інформація про чотирьох загиблих.

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