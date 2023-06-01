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Безпрецедентні лісові пожежі в Канаді

Євгенія Наконечна
2 год. тому

У провінції Нова Шотландія пожежники намагаються загасити неконтрольовані лісові пожежі. 16 тисяч людей змушені евакуюватись.

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Лісові пожежі у канадській провінції Нова Шотландія
Лісові пожежі у канадській провінції Нова ШотландіяФото: B.C. Wildfire Service/Handout/REUTERS

Пожежники в канадській провінції Нова Шотландія продовжують боротися з кількома неконтрольованими лісовими пожежами. Нова Шотландія зіткнулася з кризою і потребує "всієї допомоги, яку ми можемо отримати", заявив у середу, 31 травня, голова уряду провінції Тім Х'юстон, цитує AFP. Він назвав пожежі "безпрецедентними".

Пожежа поруч з Альбертою у Канаді
Пожежа поруч з Альбертою у КанадіФото: Alex Desjaralais/REUTERS

Cтаном на цей час  у східній канадській провінції вирують 14 лісових пожеж, одна з них - поблизу великого міста Галіфакс. Понад 200 будинків та інших споруд вже пошкоджені або зруйновані, а понад 16 тисяч людей були змушені покинути свої домівки.

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Дванадцять пожежних літаків перекинули до Нової Шотландії із сусідніх провінцій, а співробітники берегової охорони посилили пожежні команди і допомогли з евакуацією. Х'юстон також звернувся за допомогою до армії. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав ситуацію "нестерпною" і пообіцяв необмежену допомогу.

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