Безпрецедентні лісові пожежі в Канаді

Пожежники в канадській провінції Нова Шотландія продовжують боротися з кількома неконтрольованими лісовими пожежами. Нова Шотландія зіткнулася з кризою і потребує "всієї допомоги, яку ми можемо отримати", заявив у середу, 31 травня, голова уряду провінції Тім Х'юстон, цитує AFP. Він назвав пожежі "безпрецедентними".

Пожежа поруч з Альбертою у Канаді Фото: Alex Desjaralais/REUTERS

Cтаном на цей час у східній канадській провінції вирують 14 лісових пожеж, одна з них - поблизу великого міста Галіфакс. Понад 200 будинків та інших споруд вже пошкоджені або зруйновані, а понад 16 тисяч людей були змушені покинути свої домівки.

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Дванадцять пожежних літаків перекинули до Нової Шотландії із сусідніх провінцій, а співробітники берегової охорони посилили пожежні команди і допомогли з евакуацією. Х'юстон також звернувся за допомогою до армії. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав ситуацію "нестерпною" і пообіцяв необмежену допомогу.