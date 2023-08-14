На Гаваях побільшало жертв лісових пожеж

Від нищівних пожеж на Гаваях загинуло вже 96 осіб. Утім, влада штату побоюється, що число жертв істотно зросте.

Ситуація з масштабними лісовими пожежами на гавайських островах Мауї та Гаваї стабілізується: більшість осередків вогню вогнеборцям вдалося локалізувати і взяти під контроль його подальше поширення. Про це влада американського штату Гаваї заявила ввечері в неділю, 13 серпня, підкресливши, що в боротьбі з пожежами намітився прогрес.

Одну особливо сильну пожежу навколо міста Лахайна на заході острова Мауї наразі локалізовано на 85 відсотків, тоді як у глибині острова, в районі містечка Кула, пожежу повністю взято під контроль, пише агенція dpa.

Станом на ранок 14 серпня виявлено 96 підтверджених жертв вогняної стихії, що вирує на островах з 8 серпня. Зруйновано понад 2200 будівель, майже 90 відсотків яких становлять житлові будинки. Лише в районах міст Лахайна та Кула вогнем випалено понад 1150 гектарів землі, повідомляє Reuters.

Згідно з даними американських ЗМІ, ці пожежі стали найбільш руйнівним стихійним лихом в історії США за останні 100 років. За попередніми розрахунками Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), лише відбудова Лагайни обійдеться в 5,5 мільярда доларів.

Губернатор штату Гаваї Джош Грін заявив у понеділок, що побоюється суттєвого збільшення кількості жертв. "Буде ще більше жертв. Будуть знаходити від 10 до 20 (загиблих. - Ред.) людей на день, ймовірно, поки не закінчать (пошукові роботи. - Ред.). І це, ймовірно, займе 10 днів. Це неможливо передбачити, насправді", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CBS.

На думку влади Гаваїв, виникнення пожеж може бути пов'язане з ураганом "Дора", який рухається на південь від архіпелагу. Під впливом сильного вітру, що досягає 130 км/год, полум'я могло швидко поширитися на суху траву і споруди. Однак точної причини загорянь поки що не встановлено.