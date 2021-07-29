 Трьох українських легкоатлетів відсторонили від Олімпійських ігор | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2021

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Новини

Трьох українських легкоатлетів відсторонили від Олімпійських ігор

Українських легкоатлетів дискваліфікували, бо вони не встигли провести достатню кількість допінг-проб для участі в Олімпійських іграх.

Трьох українських легкоатлетів відсторонили від Олімпійських ігор

Трьох українських легкоатлетів відсторонили від Олімпійських ігор

Троє українських легкоатлетів, відібраних для участі в Олімпійських іграх у Токіо, відсторонені від змагань, повідомила Федерація легкої атлетики України у четвер, 29 липня.

"Відповідно до вимог World Athletics (керівна світова організація у легкій атлетиці. - Ред.) та згідно з повідомленням Athletic Integrity Unit (організація із боротьби з допінгом у легкій атлетиці. - Ред.) на адресу Федерації легкої атлетики України, Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) й Наталія Пироженко-Чорномаз (естафетна команда 4х400 метрів) не зможуть виступити на Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо через недостатню кількість проведених вищезазначених проб", - йдеться у повідомленні федерації, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Як пояснили у федерації, згідно із встановленими міжнародними правилами та особливими процедурами, у відбірковий період перед головними офіційними міжнародними турнірами сезону кожен легкоатлет повинен здати відповідну кількість змагальних і позазмагальних допінг-проб.

"У зв'язку з пандемією та, як наслідок, суттєвими змінами спортивного календаря змагань і термінів кваліфікаційного відбору на Ігри ХХХІІ Олімпіади, спортсмени, які відібралися на Олімпійські ігри в останні тижні перед закриттям кваліфікаційного вікна, повинні були здати три позазмагальні допінг-проби у дуже стислий, обмежений термін", - уточнили у федерації.

Українські спортсмени не встигли провести достатню кількість допінг-проб і, як наслідок, були відсторонені від участі в Олімпійських іграх.

Загалом Athletic Integrity Unit не допустила 20 спортсменів з "країн з високим ризиком" до Олімпіади через порушення антидопінгових правил. Найбільше постраждала команда Нігерії, 10 спортсменів якої відсторонили від участі у змаганнях. Також не допустили по три спортсмени від України і Білорусі, двох - з Кенії та по одному - з Марокко і Ефіопії.

Нагадаємо, 26 липня Всесвітнє агентство з тестування (ІТА) тимчасово відсторонило українську тріатлоністку Юлію Єлістратову від участі в змаганнях, бо у неї виявили позитивний результат тесту на еритропоетин. Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня до 8 серпня. 

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